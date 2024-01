Iglesias, il derby è tuo 

Iglesias 1

Carbonia 0

Iglesias ( 4-3-3 ): Guddo, Mastino, Pitzalis (30’ st Capellino), Isaia, Hundt, Porru, Caverzan (27’ st Carubini) Piras, Pavone (39’ st Zedda), Illario, Cancilieri. In panchina Daga, Castanares, Fadda, Laplace, Atzeni. Allenatore Murru.

Carbonia ( 4-4-2 ): Bigotti, Cocco (47’ st Falletto), Saia (21’ st Adamo), Chidichimo, Wojcik, Mancini (8’ st De Vivo), Cordoba (39’ st Pitanza), Prieto, Basciu, Dore, Omoregie. In panchina Caroli, Carboni, Giganti, Lambroni, Lecca. Allenatore Mingioni.

Arbitro : Cozzolino di Oristano .

Rete : nella ripresa, 12’ Illario .

Note : ammoniti Wojcik, Murru (tecnico Iglesias), Mingioni (tecnico Carbonia); recupero 1’ pt - 8’ st. Spettatori 550 .

Iglesias. È l’Iglesias, con una rete di capitan Illario, a fare suo l’attesissimo derby del Sulcis con il Carbonia (senza vittorie da 11 gare) e a inanellare l’ottavo risultato utile consecutivo (6 vittorie, 2 pareggi). Partita equilibrata nella quale, però, gli iglesienti hanno avuto il merito di condurre quasi sempre le danze e quindi di meritare i 3 punti. Sei gli “ex” in campo ma defezioni importanti per entrambe le squadre (Bringas nell’Iglesias, Porcheddu nel Carbonia). Partono forte i padroni di casa spaventando Bigotti con tiri di Isaia e Illario ma è il Carbonia ad andare vicino al gol al 18’: Cordoba ruba palla e calcia dal limite una bordata mancina all’incrocio dei pali che Guddo sventa in tuffo. Al 35’ risponde Illario con un piattone dal limite di poco alto e poco dopo Caverzan va in gol ma l’arbitro annulla per offside.

La ripresa si apre con un bolide di Pitzalis al 2’ parato da Bigotti seguito da un tiro alto di Caverzan. Al 12’ la rete che decide la gara: pur pressato, Cancilieri entra in area dall’out di destra e serve all’indietro Illario che incrocia col piattone destro per l’1-0. Prova a replicare due volte Dore dalla distanza ma senza fortuna. Al 29’, però, il capitano ospite indovina il pertugio giusto con un esterno destro dal limite: la palla coglie il palo e attraversa l’intera area ma l’azione sfuma. L’ultimo tentativo del Carbonia è un colpo di testa infruttuoso di Falletto.

