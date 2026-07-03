Iglesias, è tutto pronto allo stadio Monteponi: attesi 10 mila spettatori 

I tormentoni dell'estate 2026 arrivano oggi a Iglesias. È il giorno della grande kermesse musicale “Rds Summer Festival” e stasera, alle 20.30, lo stadio Monteponi si illuminerà grazie alla presenza di un prestigioso parterre di artisti che si esibiranno sino a notte tarda. La line-up dell’ultima tappa dell’evento, che include Tommaso Paradiso, Mr. Rain, Ermal Meta, Fred De Palma, Sarah Toscano, Merk & Kremont, Nico Santos, Cioffi, Chiello, Luk3 e Trigno, ma anche Levante, Dolcenera e Madame, promette di accendere lo stadio Monteponi in una manifestazione-evento mai vista prima in città. A condurre la serata saranno gli speaker di Rds Rossella Brescia e Filippo Ferraro, con la partecipazione dei giovani creator e influencer di Rds Next, tra i più seguiti sui social: Samara Tramontana (1,9 milioni di follower su TikTok, 767 mila su Instagram) e Lisa Luchetta (2,8 milioni di follower su TikTok, 872 mila su Instagram). Anche quest’anno, inoltre, saranno trasmessi due speciali in prima serata a luglio su Tv8 e Sky Uno, che raccoglieranno il meglio delle quattro tappe per permettere anche al pubblico da casa di vivere tutte le emozioni dello show.

Come orientarsi

Per godersi lo spettacolo al meglio, i cancelli di via Valverde apriranno alle 18.30. Gli accessi sono suddivisi in sei ingressi: l’ingresso 1 è riservato agli ospiti della zona Pit, mentre agli ingressi dal 2 al 5 si accede tramite QR Code Rds. L’ingresso 6, invece, è riservato a coloro che sono in possesso del ticket Comune di Iglesias. Un ulteriore ingresso è stato dedicato all’accesso all'area riservata alle persone con disabilità ed è situato in viale Fra Ignazio. Per questioni di sicurezza, l'organizzazione vieta categoricamente di introdurre all'interno dello stadio contenitori rigidi, oggetti contundenti o ingombranti, liquidi e spray. Vietati anche i puntatori laser e le macchine fotografiche professionali.

I numeri

Intanto, lo spettacolo inizia a regalare sorprese ancora prima del via: sono state infatti registrate 400 mila interazioni sul sito di Rds all'apertura delle prenotazioni dei ticket con QrCode, andati sold out nel giro di pochi minuti. Lo stesso si è ripetuto il giorno successivo, quando la prenotazione di ulteriori mille ticket, aperta alle 19, è andata esaurita già alle 19.04. Ma l'interazione social non finisce qui: sarà possibile condividere tutti i contenuti degli eventi dell’Rds Summer Festival con l'hashtag #rdssummerfestival e seguire gli aggiornamenti sui profili social della radio.

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