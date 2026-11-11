Iglesias 0

Nuorese 0

Iglesias (4-4-2) : Bonifacio, Rodríguez, Arzu (5’ st Capellino), A. B. Leroux, Crivellaro, Floris (23’ st Figus), Piras, Domínguez (28’ st Lambroni), Mancini, Beugre, Mai-

tini (25’ st Montisci). In panchina Daga, Pitzeri, Bahlaouan, R. B. Leroux, Santos. Allenatore Porcu.

Nuorese (4-4-2) : Scarcella (25’ st Dyguda), Troyes, Puddu, Rydberg (25’ st Cocco), O’Neill, Boccalini, Sylla (27’ pt Catte), Uleri (20’ pt Argiolas), Congiu (18’ st Pilu), Castelnoble, Vekic. In panchina De Sousa, Contu, Dessena, Mulas. Allenatore Cattide.

Arbitro : Orrù di Cagliari.

Note : espulso Porcu al 49’ st per doppia ammonizione. Ammoniti Boccalini, Congiu, Argiolas, Piras, Pilu, Mancini. Recupero 6’ pt-4’ st.

Iglesias . L’accesso alla finale sarà deciso al ritorno, il 25 novembre: al termine dei primi 90’ finisce a reti inviolate l’andata della semifinale di Coppa Italia di Eccellenza tra Iglesias e Nuorese. Campione in carica, l’Iglesias avrebbe meritato la vittoria in virtù della sfilza di occasioni da rete create in entrambe i tempi ma la Nuorese ha dato filo da torcere ai detentori del titolo, mettendo in campo tanto agonismo e puntando a trasformare in oro palle inattive e tiri dalla distanza.

Primo tempo

Pronti, via e c’è subito una grande occasione in area per Mancini il cui tiro finisce appena a lato. La manovra iglesiente è da subito arrembante e al 25’ porta Beugre al destro dalla distanza: palla alta di un soffio sopra la traversa. Al 31’ la difesa nuorese sventa un’incursione in tandem di Domínguez e Maitini e poco dopo gli ospiti si fanno notare anche in attacco: punizione scodellata al centro da Castelnoble per l’incornata di Boccalini che finisce appena fuori. Si tratta però solo di un attimo, dopo il quale l’Iglesias continua a spingere e minacciare la porta avversaria con Beugre (tiro a lato) e Maitini (destro parato a terra da Scarcella).