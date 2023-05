Iglesias, corsa a tre  per il Municipio 

Quarantacinque anni, in corsa con la lista Fratelli d’Italia, è partito dalle periferie. «Abbiamo scelto di iniziare la nostra campagna elettorale dalle frazioni – spiega – ci sono aree della città completamente dimenticate. Le richieste di allevatori e contadini non sono state mai ascoltate. La rete delle strade rurali è in condizioni disastrose. Alcuni cittadini hanno messo mano al portafogli per sistemarle. Non chiedono grandi cose, si accontenterebbero dell’ordinario. Anche i commercianti si sentono abbandonati. Per non parlare del settore agroalimentare. Ci sono tanti giovani che vorrebbero investire, ma trovano tanti ostacoli. Cosi come per il turismo. La città è priva di strutture. In questa situazione i visitatori restano per qualche ora poi vanno via».

Iglesias. Nel 2024 festeggerà il novantesimo compleanno. La metà dei box è vuota, l’altra metà occupata da piccoli imprenditori che non vogliono arrendersi alla grande distribuzione e al commercio online. Il mercato civico di Iglesias è un po’ lo specchio di una città che sogna un futuro all’altezza di un passato tanto glorioso quanto lontano. Sognano anche i tre candidati alla carica di sindaco, che durante la campagna elettorale per le amministrative hanno fatto tappa nel grande bazar di via Roma inaugurato nel 1934. «Questa struttura ha ospitato le prime quattro edizioni della fiera campionaria della Sardegna», ricorda Piero Fenu, presidente del consorzio che riunisce gli operatori del mercato civico. Ora i commercianti sperano in un rilancio. Lo chiedono ad alta voce a Luigi Biggio, Giuseppe Pes e Mauro Usai, impegnati negli ultimi giorni di una campagna elettorale tutto sommato tranquilla. Sanità, turismo, bonifiche e commercio sono gli argomenti al centro dei programmi presentati agli elettori. I tre candidati hanno evitato scontri personali e polemiche. La caccia al voto si gioca sulle proposte.

Inviato

Iglesias. Nel 2024 festeggerà il novantesimo compleanno. La metà dei box è vuota, l’altra metà occupata da piccoli imprenditori che non vogliono arrendersi alla grande distribuzione e al commercio online. Il mercato civico di Iglesias è un po’ lo specchio di una città che sogna un futuro all’altezza di un passato tanto glorioso quanto lontano. Sognano anche i tre candidati alla carica di sindaco, che durante la campagna elettorale per le amministrative hanno fatto tappa nel grande bazar di via Roma inaugurato nel 1934. «Questa struttura ha ospitato le prime quattro edizioni della fiera campionaria della Sardegna», ricorda Piero Fenu, presidente del consorzio che riunisce gli operatori del mercato civico. Ora i commercianti sperano in un rilancio. Lo chiedono ad alta voce a Luigi Biggio, Giuseppe Pes e Mauro Usai, impegnati negli ultimi giorni di una campagna elettorale tutto sommato tranquilla. Sanità, turismo, bonifiche e commercio sono gli argomenti al centro dei programmi presentati agli elettori. I tre candidati hanno evitato scontri personali e polemiche. La caccia al voto si gioca sulle proposte.

Luigi Biggio

Quarantacinque anni, in corsa con la lista Fratelli d’Italia, è partito dalle periferie. «Abbiamo scelto di iniziare la nostra campagna elettorale dalle frazioni – spiega – ci sono aree della città completamente dimenticate. Le richieste di allevatori e contadini non sono state mai ascoltate. La rete delle strade rurali è in condizioni disastrose. Alcuni cittadini hanno messo mano al portafogli per sistemarle. Non chiedono grandi cose, si accontenterebbero dell’ordinario. Anche i commercianti si sentono abbandonati. Per non parlare del settore agroalimentare. Ci sono tanti giovani che vorrebbero investire, ma trovano tanti ostacoli. Cosi come per il turismo. La città è priva di strutture. In questa situazione i visitatori restano per qualche ora poi vanno via».

Giuseppe Pes

È presente sui social, ma per la campagna elettorale punta «sul faccia a faccia e sul porta a porta». Giuseppe Pes, noto Beppe, 66 anni, cardiologo prossimo alla pensione, preferisce incontrare i cittadini di persona. «Sui social si rischia una sovraesposizione – commenta – preferisco il dialogo diretto. E parlando con le persone mi rendo conto di cosa non va in questa città. Faccio il medico. In tanti chiedono un’assistenza migliore. La salute viene prima di tutto. Sono stato direttore sanitario della Asl, conosco i problemi. Purtroppo è inutile combattere una guerra senza armi. La gente ci chiede inoltre di dare una nuova identità alla città, di confrontarci con il territorio, rafforzare i rapporti con gli altri Comuni. Le frazioni chiedono servizi e attenzioni».

Mauro Usai

Sindaco uscente, 34 anni, punta al secondo mandato. «Percepisco che la città ha apprezzato le cose che sono state fatte in questi anni – commenta – ci ripresentiamo agli elettori con nuove proposte. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma questo è solo un buon punto di partenza. Nei prossimi anni si gioca il futuro della nostra città. Abbiamo progetti per 100 milioni di euro. Iglesias è piena di cantieri. Il progetto di rigenerazione urbana è appena iniziato, dobbiamo continuare su questa strada. Ci sono in ballo tanti investimenti che interessano tutto il Sulcis Iglesiente. Dobbiamo essere in grado di far fronte ai cambiamenti continui della società. Sogno una città moderna che guarda all’innovazione e alla tecnologia».

Le coalizioni

Domenica e lunedì gli iglesienti saranno chiamati ad eleggere il nuovo consiglio comunale. Luigi Biggio è candidato con Fratelli d’Italia; Mauro Usai è sostenuto dal centrosinistra e si presenta con sette liste; Giuseppe Pes guida “Progetto civico” con quattro liste.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata