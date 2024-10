Iglesias capitale dei funghi 

Un evento in grado di connettere le attività produttive, gli appassionati e gli operatori ed esaltare allo stesso tempo la ricchezza e la diversità dei prodotti locali. “Fun_Go cooking, art & more” chiude in serata una tre giorni totalmente dedicata al mondo dei funghi, un’attrazione capace di richiamare miglia di visitatori da ogni dove.

La seconda edizione della rassegna attesta la città d’Iglesias come capitale di questo succulento prodotto e il suo centro storico è il palcoscenico dove degustazioni, tavole rotonde con esperti e micologi, star dei fornelli, spettacoli musicali itineranti, angoli espositivi, laboratori, visite guidate, trekking e una miriade di iniziative d’ogni genere, hanno permesso il successo contrassegnato dalla conoscenza e dalla promozione dei funghi e dei prodotti accostatigli per esaltarne le tante qualità gustative e nutrizionali.

Sulla rassegna il sipario cala con un’ultima giornata densa di avvenimenti; si parte con “Micomondi, funghi in vetrina”, una mostra di foto del micologo e fotografo Antonio Contin “adottate” dai commercianti aderenti al “Consorzio Iglesias Città Regia” e all’associazione “Iglesias Centro Storico”. In piazza Municipio saranno presenti delle isole espositive con produttori e prodotti Bio, Pat e piazza Lamarmora ospiterà una fungaia con operatori del settore. L’esperto micologo Luca Urracci terrà una lezione nella sala Remo Branca sul concetto dei “funghi sosia” (specie somiglianti morfologicamente, ma con effetti differenti se ingeriti). In piazza Sella saranno allestiti degli angoli che offriranno ai presenti dei “street food” a base di funghi, abbinati ai vini delle cantine sarde e alle birre artigianali. Presenti anche i cocktail micologici realizzati dall’associazione “Italiana Barman”. Alle 12 ancora in piazza Sella, l’atteso show cooking degli chef Marina Ravarotto e Pierluigi Fais; i due prepareranno il “Filindeu e Shiitake”, portata che sarà abbinata ai vini dell’Agricola Sant’André presentati dall’enologo Francesco Bertagna. Al “Museo d’Arte Mineraria” dalle 15 alle 18 si terrà un laboratorio sulla realizzazione di due formati di pasta fresca artigianale con funghi. «Questa seconda edizione ha decretato un ulteriore step di crescita. - commenta l’assessore alle Attività produttive Daniele Reginali - Un passo che permetterà di sollevare di tanto l’asticella della rassegna».

