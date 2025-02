Iglesias-Calangianus: in palio il quinto posto 

Iglesias. L’Iglesias per entrare in zona playoff, il Calangianus per respingere l’assalto all’ultimo posto utile per disputare gli spareggi promozione. Si gioca oggi al Monteponi la sfida diretta d’alta classifica rinviata lo scorso 2 febbraio per l’impraticabilità del terreno gioco: il campo in erba era stato trasformato in un mezzo acquitrino dalle incessanti piogge cadute sulla città e sul territorio per giorni. Impossibile giocare, così l’arbitro aveva deciso di rimandare tutti negli spogliatoi. Poi la Federazione ha stabilito data e orario del recupero: oggi alle 15.

In palio resta il quinto posto nella classifica dell’Eccellenza: due settimane fa le due compagini erano sullo stesso gradino a quota 30 punti, ora i galluresi sono avanti di due lunghezze sui rivali (33 contro 31). I minerari di Giampaolo Murru nelle ultime due gare hanno conquistato un pareggio e subito una sconfitta interrompendo una precedente striscia di sette risultati utili consecutivi (quattro le vittorie), risultati che avevano loro consentito di erodere sei punti a un Calangianus che sembrava aver blindato il quinto posto ma poi aveva subito alcune sconfitte. Sabato scorso però con la vittoria casalinga sul Villasimius ha ripreso la corsa verso i piani alti. Anche se la quarta (l’Ossese) è molto distante, a quota 39.

