“Iglesias Buskers” Quando gli artisti invadono le strade 

Clownerie, musica, teatro, acrobazie, illusionismo, nuovo circo, walking act, giocoleria. Si riapre a Iglesias il sipario della fantasia da oggi sino a mercoledì con il magico mondo della spensieratezza e delle risate dell’ “Iglesias Buskers”, il Festival Internazionale di Teatro di strada e Circo contemporaneo tra gli appuntamenti più attesi del Sulcis Iglesiente, organizzato dall’associazione Vainscena sotto la direzione di Alberto Pisu.

Allegria, meraviglia e un arcobaleno di emozioni, in uno dei luoghi più incantevoli della Sardegna, tra siti minerari, paesaggi marini, bellezze naturali e uno scrigno prezioso di storia e tradizioni. La truppa del buonumore in questa quarta edizione animerà le quattro notti d’estate dell’Iglesias Buskers con tanti spettacoli gratuiti e diverse discipline artistiche per piccoli e adulti. In arrivo ben quindici compagnie tra le migliori proposte che circolano nei più importanti festival europei, provenienti da diverse parti del mondo — dall’Italia all’Argentina, Belgio, Paesi Bassi, Francia, Germania, Corea del Sud, Cile, Albania. Clown, mimi, maghi, musicisti, acrobati, giocolieri e personaggi surreali tutte le sere dalle 21 alle 24 illumineranno di allegria, stupore, risate, arte e culture da ogni angolo del mondo il grande teatro sotto le stelle in piazza Sella, via Lamarmora e il centro storico di Iglesias, animato dai ritmi travolgenti e dagli spettacoli coinvolgenti degli artisti itineranti.

