L’aumento dei biglietti (a Porto Flavia passa da 10 a 13 euro) non sarebbe coinciso con la crescita dei servizi. Emerge, a Iglesias, dalle recensioni sui siti turistici. Perplessità rilanciate dall’opposizione. Il sindaco Mauro Usai annuncia novità per Porto Flavia: visita con audioguida e nuovi contenuti multimediali. «Nel frattempo monitoreremo la qualità del servizio, ma i numeri in crescita dimostrano che la visita è molto apprezzata».

a pagina 30