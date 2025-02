Iglesias avanti a scartamento ridotto 

Li Punti 1

Li Punti (3-5-2) : Pittalis, Dettori (27’ st Cirotto), Fresu, Centeno, Serra, Ikekpolor, Castigliego (44’ st El Hayani), Barbieri, Guisse, F. Oggiano (23’ st Murgia), Dieni. In panchina López, Manca, Sechi, M. Oggiano, Delogu, McPhee. Allenatore Salis.

Iglesias (4-3-3) : Riccio, Brailly, Pitzalis, Giorgetti, Crivellaro, Alvarenga, Cancilieri, Illario, Mechetti, Ed. Piras, Mastropietro. In panchina Idrissi, Al. Piras, Marcon, Restivo, Diabaka, Fenu, Mancini, Chessa. Allenatore Murru.

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Reti : pt 8’ Guisse; st 10’ Illario.

Note : ammoniti Pittalis, Mechetti, Centeno, Crivellaro.

SASSARI. Un pareggio con rammarico per Li Punti e Iglesias, che vanno vicine a vincerla nel finale con numerosi capovolgimenti di fronte. «La gara si è messa male da subito», commenta Gianpaolo Murru, tecnico dei minerari, riferendosi al gol del vantaggio di Guisse (mandato in rete all’8’ da Centeno), «tuttavia siamo stati bravi a reagire, pareggiando con Illario» grzie allo scarico di Cancilieri per il piazzato all’angolino «e divorandoci il bis al 90’ con Cancilieri». Traspare delusione nella voce di Cosimo Salis, allenatore dei sassaresi: «Dispiace perché abbiamo sbagliato gol facilissimi», come con Guisse che all’83’ dribbla Riccio e manda a lato: «Abbiamo giocato molto bene contro una grande squadra. Sono due punti pers i».

