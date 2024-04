Iglesias apre il Centro N2LAB Ed è subito la nuova “Sala Prove”  

Una presentazione in pompa magna per la nascita del nuovo Centro Multimediale N2LAB di Iglesias, il progetto d’inclusione e innovazione dedicato a tutti i giovani del territorio che intendono far musica o avvicinarsi a questa.

In televisione

Al taglio del nastro sarà presente uno degli artisti più apprezzati del panorama musicale regionale, Fabio Leoni in arte Ruido. Il musicista e conduttore registrerà la prima delle otto puntate previste dal format televisivo e radiofonico in onda su Videolina e Radiolina, “Sala Prove”. «Si tratta di un programma dedicato esclusivamente agli artisti della nostra Isola», spiega. «È un viaggio attraverso le personali esperienze, i lavori, il loro vissuto, con un approfondimento sulle esibizioni live». I protagonisti suoneranno infatti dal vivo e lo faranno all’interno della nuova sala studiata per fornire il massimo delle prestazioni ottenibili in ambito musicale e far crescere e sviluppare i giovani talenti.

Il servizio

Come spiega l’assessore alle Politiche sociali del Comune d’Iglesias, il centro multimediale N2LAB: «È nato per offrire un servizio d’eccellenza sia per i giovani musicisti, sia per quelli affermati», commenta Vito Spiga. «Siamo pronti ad ospitare band da tutto il territorio».Dotato di tutti gli strumenti musicali d’alta qualità e di uno studio di registrazione professionale, il progetto prevede anche l’attivazione di laboratori creativi aperti alle scuole e alle associazioni del territorio: «È un ulteriore traguardo raggiunto», spiega il primo cittadino Mauro Usai, «un altro tassello volto alla creazione di un grande centro di aggregazione giovanile nell’area N2».

La festa

L’appuntamento è per questa sera con inizio alle ore 17.30 nel piazzale di via 2 Giugno con Ruido pronto a salire al comando della cabina di regia, impugnare il timone e condurre i talenti affermati e quelli che potrebbero divenirlo, attraverso un viaggio che lui stesso, per averlo compiuto, conosce molto bene: «Condurre un format nella mia città e farlo in uno studio musicale fra i più avanzati, è un’emozione unica», confessa. «Sono musicalmente cresciuto in un centro sociale che ora non c’è più e che disponeva di due piccole sale prove. Sono certo questa sarà un’avventura unica, una grande esperienza che consentirà da una parte ai professionisti di ottenere il massimo delle prestazioni e dall’altra ai giovani di potersi avvicinare al mondo della musica grazie ad uno spazio idoneo, super equipaggiato, che garantirà anche la presenza di figure professionali da affiancare. Non ho dubbi, ci sarà la fila per poter prenotare le registrazioni e son convinto del gran numero di giovani partecipanti che desidereranno intraprendere un percorso specifico».Un percorso che prevede la possibilità per gli under 18 d’accedere gratuitamente alla sala prove e a tutte le strumentazioni presenti, per un determinato numero di ore: «Invito gli interessati a scrivere alla mail n2lab@gmail.com», prosegue Leoni, «per prenotare la tessera associativa che consentirà di poter usufruire di tutti i servizi».

