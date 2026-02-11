Iglesias al tappeto Passa il Boreale, arbitro sotto accusa 

Iglesias 1

Boreale 2

Iglesias (4-3-3): R. Daga I, Piga, Fidanza, Leroux, Abbruzzi, A. Piras, E. Piras, Frau, Erbini, Salvi Costa, Capellino (13’ st Cancilieri). In panchina Slavica, R. Daga II, Manca, Alvarenga, Corrias, Tiddia, Mancini. Allenatore Murru.

Boreale (4-4-2): Semprini, Manzari, Cupperi, Casavecchia, Buccioni, Francucci, Stornelli, Massimiani, De Vincenzi, Merico, Perroni (43’ st Rendine). In panchina Iurgens, Celli, Maccauro, Ottaviani, Badulescu, Tondi, Petrini, Ruggiero. Allenatore Palma.

Arbitro: Maiellaro di Parma.

Reti: 7’ pt Francucci, 20’ pt Salvi Costa, 6’ st De Vincenzi.

Note: espulso 32’ st Fidanza, ammoniti Capellino, Perroni, Frau, all. Murru. Rec. 2’-4’ Spettatori 350.

Ritrova il gol ma non la vittoria l’Iglesias, privo di metà squadra e costretto a reinventare la difesa: i romani del Boreale segnano due gol in avvio di tempo e portano a casa una gara fisica nella quale l’arbitraggio è stato duramente contestato dai padroni di casa e dal pubblico. Decisiva la gara di ritorno di mercoledì prossimo.

Al 7’ su punizione dalla sinistra Daga respinge ma dopo un batti e ribatti in area Francucci mette dentro. L’Iglesias pareggia al 20’: cross al centro di Leroux, controllo volante di Salvi Costa che calcia e trova una leggera deviazione per l’1-1. Galvanizzati, i locali sono pericolosi con Frau (para Semprini), Erbini e Leroux (tiro respinto in corner), rischiando solo su contropiede. Al 6’ della ripresa c’è però il gol vittoria: da Merico palla in verticale per Perroni che libera De Vincenzi, il quale batte Daga. Al 26’ Daga sventa l’1-3 parando su Perroni ma l’Iglesias resta in 10 per il rosso a Fidanza (apparso “pulito” il suo intervento su De Vincenzi) ed ha l’ultima chanche con un sinistro di Cancilieri parato da Semprini.

Le reazioni

Di «arbitraggio pessimo» parla Giampaolo Murru a fine gara: «È successo davanti alla panchina: espulsione inesistente, era simulazione da punire col giallo ma non ci diamo per vinti nella gara di ritorno». Soddisfatto, invece, Pierluigi Palma: «Bravi i miei ma abbiamo preso solo un piccolo vantaggio, i giochi restano aperti».

