Iglesias accoglie il vescovo Mario Farci 

La Diocesi di Iglesias accoglie il suo nuovo Pastore. Un rito carico di emozione per l’inizio del ministero di monsignor Mario Farci, ordinato vescovo domenica scorsa, nella basilica di Sant’Elena a Quartu. Oggi, dalle 14.35, Videolina trasmetterà, in diretta, la solenne processione per le vie del centro e la messa alla cattedrale di Santa Chiara per la presa di possesso canonico. La celebrazione sarà presieduta dall’arcivescovo Metropolita Giuseppe Baturi. Inviato a Iglesias Massimiliano Rais. Commento di Stefano Birocchi e padre Fabrizio Congiu.