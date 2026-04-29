Igiene urbana, ultimatum alla San Germano 

Troppe irregolarità, ritardi, e inadempienze ripetute. L’appalto di igiene urbana, gestito a Selargius dalla società San Germano, torna al centro del dibattito del Consiglio comunale con un nuova mozione presentata dal consigliere di minoranza Mario Tuveri. Dopo il no alla proroga dell’appalto, che scade fra meno di due anni, ora si cerca di pretendere puntualità e servizi regolari dalla società da qui alla scadenza nel 2027.

Seconda mozione

La mozione portata da Tuveri e votata dai consiglieri presenti in Aula, «ha come scopo quello di arrivare ad una risoluzione del contratto se, a fronte di intimazioni da parte del responsabile del procedimento, la San Germano non dovesse adempiere alle prestazioni previste nell’appalto. Ci sono dei ritardi notevoli rispetto a quanto previsto nel contratto», aggiunge Tuveri. «Un esempio fra tutti: l’assunzione di un secondo dipendente nell’ecocentro comunale, cosa mai fatta: questo può essere motivo di intimazione da parte del responsabile unico del procedimento che concederà alla società appaltatrice un periodo di tempo per porre rimedio ai problemi segnalati, e in caso di ulteriore inadempienze il Comune può valutare la risoluzione dell’accordo».

La decisione

Una sorta di ultimatum alla società che gestisce l’igiene urbana da oltre tre anni in città, come a dire «d’ora in poi si rispetta il contratto alla lettera, altrimenti si chiude l’appalto prima della scadenza prevista nel 2027». Indirizzo trasmesso al direttore del settore Ambiente con l’obiettivo di dare potere contrattuale nei confronti della società, “per evitare che si vada avanti solo a colpi di sanzioni”, sottolinea Tuveri. Dopo il sì in Consiglio si va verso una nuova fase di conciliazione, già tentata in passato, ma con scarsi risultati. «Da adesso in avanti si deve pretendere un regolare servizio di igiene urbana, senza più problemi».

Soluzione estrema

La fine del contratto in anticipo è la soluzione in extremis. «L’auspicio è che l’azienda riesca a risolvere i problemi emersi più volte in Aula», precisa il sindaco Gigi Concu. Sull’eventuale proroga di tre anni, invece, il Consiglio comunale ha già deciso di recente che non verrà concessa alla San Germano, con tanto di indirizzo dato agli uffici. «Il prossimo passo», conclude il sindaco, «sarà predisporre un atto, da votare in Giunta e in Consiglio, per consentire al settore Ambiente di procedere con la progettazione del nuovo appalto».

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