Igiene urbana, scade l’appalto: «È l’ora delle scelte» 

Il nuovo bando per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani è l’appalto indubbiamente più importante e corposo per la città (50 milioni di euro all’anno per almeno sette anni la base d’asta). I tempi stringono, la scadenza del 30 settembre è dietro l’angolo anche se è già stata prevista una proroga tecnica che posticipa la deadline. L’argomento è particolarmente sentito dai cagliaritani che rischiano di vedere, a detta della minoranza in Consiglio comunale, la bolletta della Tari più salata.

Farris, ex candidato sindaco, sostiene la linea della campagna elettorale contro i mastelli, «un sistema estremamente oneroso che comporta una Tari spropositata e costringe tanti cagliaritani a tenerli in ambienti ristretti, con scarsa igiene, e che non contribuisce al decoro della città». Per Alessandra Zedda «bisogna evitare errori sulla durata dell’appalto. Chiediamo l’incremento delle isole ecologiche e degli ecocentri». L’assessora all’Ambiente Luisa Giua Marassi ribatte che la Tari sarà sufficiente a coprire il costo del nuovo appalto. Sui tempi spiega che i 7 anni più altri due di proroga consentirebbero di ammortizzare i costi di un servizio che coinvolge 500 dipendenti e 400 mezzi». Il sindaco Zedda frena sulle isole ecologiche. «Non è possibile il controllo, ciò ci impedisce il calcolo della Tari».

