Monserrato.
19 febbraio 2026 alle 00:49

Igiene urbana e Tari, scontro totale 

FdI: «Tariffe più care e meno servizi». Locci: «Ad oggi nessun aumento» 

Ancora polemiche furiose sulla modifica – lo scorso 23 dicembre – del contratto tra Comune e Gesenu, gestore del servizio di igiene urbana. Stavolta a innescarle è Fratelli d’Italia che in una nota attacca la Giunta: «Il risultato? Più costi Tari, meno servizi per la città», attacca Giulietta Marras, coordinatrice cittadina del partito della premier Giorgia Meloni.

Le accuse

«Le richieste di Gesenu, accettate dal Comune, sono essenzialmente due: un aumento di costi annuali per 138.185,40 euro e una contrazione dei servizi, con la pulizia delle caditoie da due volte all’anno a una sola volta, e il ritiro dell’umido domestico, nel periodo invernale da ottobre a maggio, da tre volte alla settimana a due», afferma Marras. «La differenza tra i costi del gestore indicati nel Pef e il canone riconosciutogli accerta un disequilibrio causato da maggiori oneri a carico di Gesenu, dovuti a fattori che lasciano esterrefatti. Si parla dell’assenza del centro comunale di raccolta, che avrebbe dovuto essere attivato al secondo anno di appalto», cioè nel 2023, «ma è ancora chiuso. Ancor più sconcertanti le altre motivazioni, tra cui la necessità di impiego di più automezzi a causa dell’assenza in organico di patenti di guida adeguate, e una percentuale di assenteismo dei dipendenti superiore alla media nazionale».

Tra i motivi della rimodulazione anche l’aumento del 3,4% delle utenze servite rispetto alle previsioni di capitolato. «Per questi motivi Gesenu ha richiesto un incremento di 17.816,64 euro mensili, prevedendo le contrazioni citate», conclude Marras. «Un servizio sensibilmente peggiorato per il quale i contribuenti Tari dovranno affrontare costi aggiuntivi».

La risposta

Il sindaco Tomaso Locci frena però sugli aumenti della tassa: «Forse chi contesta non conosce la materia: un conto sono i costi del servizio, un altro le tariffe Tari. Indubbiamente l’inflazione incide sui rincari del servizio, che tuttavia sono aumentati anche l’anno scorso senza nessuna maggiorazione della tassa. Le valutazioni sulla Tari saranno fatte solo dopo il Pef, siamo fiduciosi di mantenere i costi invariati grazie a una premialità regionale di 120 mila euro, in quanto Comune virtuoso nella raccolta differenziata».

Il primo cittadino replica anche sui servizi: «La pulizia delle caditoie continuerà a essere effettuata due volte all’anno in tutte le strade a rischio idrogeologico», vale a dire in 1268 caditoie sulle 3500 presenti. «Sulle altre manterremo costante vigilanza. È una scelta fatta in un’ottica di razionalizzazione, che ci permette di dirottare le spese sul potenziamento dello spazzamento, per risolvere criticità segnalate dai cittadini». Sulla riduzione del ritiro dell’organico nel periodo invernale, Locci conclude: «Al momento si tratta di un’ipotesi, che valuteremo solo una volta che sarà aperto l’ecocentro».

