Igiene urbana, acquisito il cantiere di via Archimede 

Dopo l’ecocentro di via Fermi, l’amministrazione di Selargius acquista anche il cantiere di via Archimede, entrambi di proprietà della Campidano ambiente, il consorzio in passato alla guida dell’igiene urbana in tre Comuni dell’hinterland (Selargius, Monserrato e Sinnai) e in liquidazione da tempo. L’ultimo passaggio è il via libera in Consiglio all’acquisizione del compendio che costerà alle casse comunali poco più di mezzo milione.

«Con il recente acquisto dell’ecocentro della zona industriale e la delibera che ora ci vedrà perfezionare l’acquisto del cantiere comunale di via Archimede, mettiamo importanti basi per completare il processo di centralizzazione del servizio sul territorio», commenta il sindaco Gigi Concu. «Un’operazione fondamentale per assicurare stabilità e per evitare eventuali interruzioni o rallentamenti anche nel futuro e davanti ai cambi di gestione a termine dei vari appalti».

Il cantiere comunale di fatto diventerà la sede fissa degli operai e dei mezzi della nettezza urbana. La proposta è stata votata dall’assemblea civica di pizza Cellarium pochi giorni fa, con due voti a favore anche dai banchi della minoranza: quelli dei consiglieri Riccardo Cioni e Mario Tuveri. «Un investimento che in chiave futura ha una sua logica, perché consente nel corso degli anni di recuperare la spesa fatta oggi», spiega Cioni motivando il sì alla delibera.

RIPRODUZIONE RISERVATA