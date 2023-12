Igiene e uso degli antibiotici, un corso di formazione Asl 

L’hotel La Bitta di Tortolì ospiterà mercoledì mattina il primo corso ogliastrino sulle infezioni correlate all’assistenza: dalla prevenzione alla cura delle malattie infettive. Un’occasione anche per veicolare un messaggio ai cittadini sull'importanza dell'igiene e l'uso consapevole degli antibiotici. Il corso di formazione - convegno è rivolto in modo particolare a biologi, infermieri, assistenti sanitari e medici chirurghi. Durante la mattinata verranno toccati diversi temi come la prevenzione delle infezioni, i percorsi assistenziali, le attività del blocco chirurgico, per citarne alcuni. Luigi Ferrai, direttore dell’ospedale di Lanusei, è il responsabile scientifico del convegno. «Momenti come questo sono molto importanti per sensibilizzare operatori sanitari e cittadini sulle infezioni correlate all’assistenza e all’antibiotico resistenza – spiega – soprattutto il lavaggio delle mani è molto importante. Le mani sono il principale veicolo con cui trasmettiamo virus, batteri e muffe: l’attenzione alla loro pulizia, soprattutto all’interno degli ospedali, può contribuire a salvare tante vite umane». Saranno present, per l’Asl Ogliastra il dg Andrea Marras, il direttore sanitario Francesco Loggias e il direttore del distretto Ogliastra, Sandro Rubiu. Attilio Murru direttore amministrativo Ares Sardegna. L’assessore Carlo Doria, Elisa Pinna, capo di gabinetto dell’assessorato alla Sanità , Gianfranco Mariano Lancioni, consigliere regionale e i sindaci di Lanusei e Tortolì, Davide Burchi e Marcello Ladu.

