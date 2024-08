Igea, si cambia: nominato il nuovo amministratore 

Cambio al vertice dell’Igea. Salvatore Mattana succede al dimissionario Michele Caria. Sono giorni convulsi quelli della società in house della Regione che si occupa di messa in sicurezza, ripristino ambientale e bonifica delle aree minerarie dismesse. Nei giorni scorsi l’ex amministratore unico aveva sollevato il problema della mancanza di fondi (per via dei mancati pagamenti sullo stato d’avanzamento dei lavori da parte della Regione) che avrebbe paralizzato le attività lavorative e garantito i salari soltanto per il prossimo settembre ai 200 dipendenti. Dopo le dimissioni presentate all’assessore all’Industria Emanuele Cani è arrivata la nomina del nuovo amministratore unico.

L’ex sindaco

«Si tratta di una sfida stimolante – dice Salvatore Mattana, ex sindaco di Sarroch, già al vertice del Cacip - è un ente importante, un pezzo della storia mineraria ed industriale della Sardegna». Per il nuovo vertice della società sarà prioritario cercare di risolvere le criticità presenti e pianificare gli obiettivi futuri: «Non conosco ancora a fondo la situazione societaria - prosegue Mattana - sarà mia premura incontrare immediatamente l’assessore all’Industria e programmare le iniziative da adottare». Sul tavolo la priorità risulta essere l’approvazione dei bilanci d’esercizio degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, una dinamica che sbloccherebbe i finanziamenti per l’ottenimento dei Sal (stati di avanzamento dei lavori), utili a rimpinguare le casse societarie e salvaguardare il futuro dei lavoratori. «La situazione amministrativa andrà messa in ordine, una dinamica che passa per l’approvazione dei bilanci - precisa il nuovo amministratore - Igea è una società che ha molte potenzialità da esprimere e ringraziando per la fiducia concessami, posso affermare che verranno approfondite tutte le questioni senza alcun indugio».

La Regione

Proprio sulla questione dei bilanci l’esecutivo della presidente Alessandra Todde ha deciso di chiedere al nuovo amministratore unico la convocazione dell’assemblea per poter espletare le pratiche. «Possiamo dire che oggi inizia un nuovo corso che guarda al futuro della Sardegna e dei territori e che vuole tenere conto delle numerose professionalità che sono all'interno. Da parte dell'assessorato dell'Industria – dichiara l’assessore Emanuele Cani – ci sarà il massimo supporto perché attraverso una puntuale programmazione e interlocuzione con il management ci siano le condizioni per un vero e concreto rilancio di questa azienda che possiamo considerare strategica per lo sviluppo della Sardegna. Uno degli aspetti su cui si dovrà lavorare è quello delle bonifiche ambientali dei siti dismessi».

Michele Caria

Si chiude pertanto la stagione di Michele Caria, il quale dopo aver presentato le proprie dimissioni, ha voluto inviare ai dipendenti della società una lunga lettera di ringraziamento: «In piena sintonia con i programmi della Giunta - si legge - questo è stato fatto per agevolare una transizione ormai matura visto il lungo tempo passato dalla mia nomina che richiedeva una corretta e auspicabile rotazione dell’incarico. Posso dire che lascio una società di gran lunga migliore di come l’ho trovata. Oggi la stessa società è sana, ma ancora convalescente perché la malattia che l’ha colpita è stata molto pesante, quindi, dovete ancora rimboccarvi le maniche e seguire il nuovo amministratore in un rilancio produttivo che utilizzerà l’enorme potenziale che avete già dimostrato di saper esprimere».

