Igea: «Nessun crollo nella galleria» 

Il disastro procurato dal rio Irvi sulla spiaggia di Piscinas ha riacceso i riflettori sulla questione delle bonifiche mai completate. Sul punto l’amministratore unico di Igea, Michele Caria, in una nota spiega: «I nostri tecnici hanno ispezionato tutti i luoghi e non hanno riscontrato anomalie dai punti di emissione rispetto alla nota situazione del rio Irvi. Nessun crollo risulta intervenuto. La società ritiene che il fenomeno straordinario sia dovuto all’apertura degli sfiori dello sbarramento della diga Donegani confermata da comunicazioni per le vie brevi da parte del Comune di Arbus». Sulle bonifiche, Caria scrive: «È stato presentato un progetto preliminare di bonifica, che contempla l’intervento sulle fuoriuscite di acqua di miniera per le quali sono necessarie attività preliminari di prove di portata. Le prove si dovrebbero svolgere per circa 20 giorni, ma l’eduzione e rilascio tal quale delle acque non è stato ritenuto dagli enti autorizzatori aderente alla normativa sugli scarichi e si sta cercando di ottenerne un’interpretazione autentica e contestualmente si sta lavorando a soluzioni alternative. La bonifica delle acque che sfociano a Piscinas non è un’operazione semplice ma Igea è fortemente impegnata perlomeno per limitare l’inquinamento».

Intanto la Capitaneria di porto di Oristano ieri ha eseguito un sopralluogo. Dall’esito dell’attività –riporta l’Ansa – non si sono rilevati fenomeni visivi di inquinamento marino. L'attività di monitoraggio nella zona continuerà. Domani è prevista un’attività congiunta con l’Arpas per effettuare campionamenti delle acque antistanti la spiaggia.

