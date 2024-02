Igea, conclusi i procedimenti erariali 

Alcuni sono stati assolti, altri dichiarati prescritti, qualcuno condannato. La Corte dei Conti ha chiuso i procedimenti erariali nati dall’inchiesta sull’Igea del 2013, la società che gestisce le miniere del Sulcis, nei confronti di alcuni dei dirigenti e dei dipendenti indagati dalla Procura a vario titolo per peculato o truffa. Per alcuni il processo penale è ancora in corso, ma i giudici contabili hanno già depositato le loro sentenze, alcune delle quali per poche centinaia di euro e una anche sotto i 100 euro.

Le sentenze

È il caso di Maurizio Piras (di Iglesias, difeso dall’avvocato Riccardo Schirò) al quale la Procura regionale chiedeva di risarcire Igea di 99,18 euro per l’uso ritenuto non legittimo dell’auto aziendale. Il tecnico, sempre reperibile, doveva correre nelle varie miniere in caso di intervento urgente. È stato assolto. «È di solare evidenza», scrive la Corte dei Conti nella sentenza, «che nessun dipendente era in grado di sapere a priori se e quando si sarebbe verificata un'emergenza che necessitasse il proprio intervento e conseguentemente il perfetto utilizzo della vettura nella fascia oraria di reperibilità, con diritto alla corresponsione dell'indennità di chiamata». Assolto per le stesse ragioni anche il collega e compaesano Giampaolo Del Rio (anche lui difeso da Schirò) a cui si addebitavano 496 euro. Condannata a pagare 1.725 euro Daniela Tidu, di Iglesias, per emolumenti indebitamente percepiti legati anche nel suo caso all’uso di vetture dell’Ente. Dopo la notifica dell’incolpazione non si è costituita con un avvocato.

I procedimenti

Si sono invece costituiti Angelo Aresti e del suo superiore Agostino Tolu (il primo di Sant’Anna Arresi, il secondo di Domusnovas), quest’ultimo – responsabile del Servizio Area Mineraria 2 – era assistito dai legali Davide Tomba e Andrea Pasquale Cannas. Da entrambi la Procura erariale pretendeva 1.274 euro per una presunta falsa attestazione della presenza in servizio. Angelo Aresti è stato assolto, per Tolu la Corte dei Conti ha dichiarato prescritta l’azione di responsabilità. È di Iglesias, invece, Marco Zanda (difeso dall’avvocato Aldo Luchi) dal quale la magistratura erariale pretendeva 1.445 euro per l’utilizzo indebito di un Suzuki Vitara. Anche lui è stato assolto. «Nel caso all'esame», scrivono i giudici, «la ricostruzione dei fatti operata dal pm e dalla Guardia di Finanza sembrerebbe fondarsi esclusivamente sulla trascrizione di alcune intercettazioni telefoniche, su tre foto nelle quali il convenuto si muove a piedi nelle vicinanze di una delle vetture indicate con altro indagato, nonché sui fogli presenza e su prospetti riepilogativi degli emolumenti percepiti a vario titolo».

Importi irrisori

Dopo la segnalazione della Procura della Repubblica, la magistratura erariale si è mossa anche nei confronti del presidente di Igea, Giovanni Battista Zurru (di Gonnosfanadiga, difeso dai legali Massimo Delogu e Antonio Nicolini), Marco Tuveri (di Carbonia, assistito dall’avvocato Gianmarco Tavolacci) e Antonio Toscano (di Carloforte, difeso da Marco Defenu e Alberto Pani). A loro tre la sostituta procuratrice generale Valeria Motzo imputava diverse contestazioni per un danno erariale complessivo nei confronti di Igea che, sommato, raggiungeva 480,96 euro (89,91 più 391,05 euro). Nel caso del presidente veniva contestato l’uso indebito di un Toyota Rav 4 e dell’officina meccanica. Uno dei legali ha fatto notare che, sommate le contestazioni di tutti, si raggiungevano comunque importi irrisori.

La Corte dei Conti ha ritenuto che dovesse essere dichiarata prescritta l’azione erariale senza entrare nel merito. La prescrizione (e non l’assoluzione) impedisce ai tre incolpati il rimborso delle spese legali, chiaramente più onerose delle modeste cifre contestate.

