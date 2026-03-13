Igea, chiesto il proscioglimento dei 23 a processo 

Undici anni fa qualcuno era finito anche in carcere, come ad esempio il sindacalista Uil Marco Tuveri, mentre Giovanni Battista “Bista” Zurru era stato messo ai domiciliari e la segretaria Daniela Tidu aveva avuto l’obbligo di dimora. Poi, chiusa l’inchiesta Geo&Geo sul presunto scambio di voti e sul “saccheggio” di beni dell’Igea, condotta dai carabinieri del comando provinciale di Iglesias, vari avevano deciso di patteggiare o scelto l’abbreviato, con anche numerose condanne. Per la maggioranza degli indagati, invece, la vicenda giudiziaria si era chiusa con la dichiarazione di prescrizione dei presunti reati minori, come ad esempio le truffe. Ieri, infine, i nomi più noti dell’inchiesta, quelli che avevano scelto di andare a dibattimento, si sono visti chiedere il proscioglimento da tutte le imputazioni. Il processo non ha dimostrato che abbiano commesso i peculati contestati, mentre alcune imputazioni sarebbero comunque prescritte.

La requsitoria

Il pubblico ministero Nicola Giua Marassi non ci ha girato troppo attorno, annunciando sin dall’inizio della sua requisitoria che avrebbe chiesto per tutti gli imputati rimasti a dibattimento l’assoluzione da ogni contestazione. Già molti erano usciti di scena per prescrizione dalle imputazioni minori, altri sono deceduti, ma ne restavano una quindicina con ipotesi di peculato: vari erano accusati di essersi impossessati di mezzi, soldi, attrezzature, carburante, ferro, oppure di aver usato indebitamente le auto della società. In estrema sintesi, il magistrato che ha ereditato il processo ha concluso chiarendo che, per quanto riguarda l’uso delle autovetture (riscontrato), per alcuni non può essere considerato reato perché avevano la reperibilità sia di giorno come di notte. Per altri non si tratterebbe di peculato, dunque sarebbe già tutto prescritto. Non solo. Alcune appropriazioni di beni non sarebbero dimostrate, mentre altre già estinte per il tempo trascorso. Su ulteriori imputazioni, poi, non è possibile stabilire l'apprezzabile danno patrimoniale (i beni sarebbero stati vecchi e quasi da buttare, paragonabili a rifiuti). Infine, tutta una serie di ipotesi si sarebbe prescritta nel corso del dibattimento. Da qui le richieste di proscioglimento per tutti.

Gli imputati

L’inchiesta avviata nel 2013 si era chiusa con accuse di peculato, turbata libertà degli incanti, violazione delle norme sugli appalti, truffa aggravata e voto di scambio. In tutto erano stati indagate una settantina di persone, tra questi anche politici di spicco come Giorgio Oppi (per voto di scambio, poi dichiarato prescritto), deceduto prima della fine del processo. Al centro delle indagini ci sarebbero stati Tuveri e Zurru, per i quali ieri è stata chiesta l’assoluzione. Per la pubblica accusa, negli anni, sarebbero sparite dallo stabilimento Igea piastrelle, ghiaia, grondaie, lamiere, carburante, ma anche mezzi acquistati per la bonifica dei siti minerari. Le intercettazioni che dimostravano l’intento delittuoso, però, non avrebbero avuto poi reali riscontri. A scegliere di essere processati erano stati Giovanni Battista Zurru, Marco Tuveri, Daniela Tidu, Marco Zanda, Agostino Tolu, Attilio Usai, Giampaolo Delrio, Maurizio Piras, Elena Marta Zambianchi, Marino Vargiu, Tatiana Putzolu, Giuseppe Farci, Enrico Oppi, Antonio Tuveri, Valentino Tuveri, Giovanni Scalas, Mattia Tuveri, Marlena Tuveri, Agostino Musino, Germano Massimo Sechi, Mauro Murtinu, Giampaolo Cugurra e Antonio Toscano. Per alcuni i reati si sono estinti ormai da tempo: ieri ne restavano a dibattimento circa la metà, per i quali il pm ha chiesto assoluzioni o prescrizioni.

Le difese

A difendere in questi dieci anni gli imputati che hanno deciso di andare a dibattimento ci sono gli avvocati Agostinangelo Marras, Gianluca e Marco Aste, Massimo e Roberto Delogu, Aldo Luchi, Andrea Pogliani, Davide Tomba, Alessandro Corrias, Riccardo Schiró, Francesco Atzori, Simone Saiu, Marco Spanu, Valeria Cau, Simona Spada, Annalisa Mocci, Alberto Pani e Marco Defenu. Prossima udienza ad aprile per l’avvio delle arringhe delle difese. Igea era parte offesa con l’avvocata Anna Maria Busia.

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