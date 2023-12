Ieri notte a Cagliari  è nato il teatro Carmen Melis 

Il concerto dell'Orchestra e del Coro del Teatro Lirico diretti dal maestro Daniel Smith ha segnato ieri sera l'inaugurazione del nuovo Teatro Carmen Melis a Cagliari, intitolato alla figura del grande soprano cagliaritano della prima metà del Novecento. Si tratta della costola del Teatro Lirico di via Sant’Alenixedda, un ridtoo per nulla ridotto: 327 posti.

In apertura, prima dell’Inno di Mameli, il tradizionale taglio del nastro presieduto dal sovrintendente Nicola Colabianchi e dal sindaco e presidente della Fondazione Paolo Truzzu, il quale si è detto «emozionato e felice per la consegna alla città di un nuovo spazio per la cultura e la musica, dedicato a un personaggio che ha tenuto alto il nome della Sardegna in tutto il mondo». Il sovrintendente Colabianchi ha ribadito l'importanza «di tenere viva la memoria della maestra di grandi cantanti come Renata Tebaldi e Marcella de Osma, nomi leggendari della lirica italiana».

Oggi alle 18 si replica, con un ricco programma musicale sulle note di Beethoven, Mozart e Haendel.

