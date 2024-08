Ieri l’ultimo saluto a Paolo Mameli, i pm aspettano i risultati dell’autopsia 

Si sono svolti ieri pomeriggio i funerali di Paolo Mameli, l’operaio di 56 anni di Triei morto il 18 agosto scorso. L’autopsia, disposta dalla pm di Lanusei, Valentina Vitolo, per accertare l’esatta causa del decesso, è stata effettuata nelle ore precedenti nella sala settoria dell’ospedale Nostra Signora della Mercede, presidio dove Mameli ha cessato di vivere sebbene le condizioni non sembrassero così gravi da ipotizzare una morte improvvisa. La famiglia voluto vedere chiaro sul caso e proprio per questo ha presentato denuncia ai carabinieri della compagnia di Lanusei. Ieri mattina, il magistrato inquirente ha rilasciato il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia che così ha potuto organizzare i funerali, a distanza di nove giorni dal decesso. Per fare luce sulle cause della morte di Paolo Mameli, che ha suscitato commozione nella comunità, decisivi saranno i risultati dell’esame autoptico che il medico incaricato riferirà alla Procura.

