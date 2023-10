Ieri lo sciopero ma al Lirico torna il sereno 

Ieri sera no, al teatro Comunale in via Sant’Alenixedda non si è suonato né si è cantato, ma lo sciopero dei dipendenti dell’Ente lirico pare avere i giorni contati. Esattamente tre, considerato che sembra esserci una schiarita tra Fondazione del Teatro lirico e sindacati sui concorsi per l’assunzione di 44 persone. Gli stessi sindacati hanno convocato per mercoledì un’assemblea col personale sul da farsi, ma non sono più di malumore.

La vertenza prevede lo sciopero di ieri e altri due, in occasione di altrettante “prime”. Però l’incontro di ieri con il sindaco Paolo Truzzu, nella sua veste di presidente della Fondazione, sembra aver dato buoni frutti. Il malumore di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Fials, Usb e Libersind sembra essersi ridotto, ma decidere sulla revoca degli scioperi spetterà ai lavoratori.

Le intese con Truzzu sono diverse. Per i bandi di concorso, il Lirico ha dato via libera attraverso il presidente all’inserimento dell’anzianità di servizio anche come titolo (quindi, dà punteggio) e non solo come requisito. Solo il Teatro lirico conosce le graduatorie dei precari: i sindacati chiedono trasparenza e pare che la otterranno. La pianta organica funzionale avrà un 15% in più rispetto ai 260 lavoratori di quella attuale. C’era poi una diversità di veduta sul giorno di riposo, ma l’argomento per ora può attendere. Si è infine parlato dello sblocco del milione e mezzo di euro previsto dall’accordo di produzione.

Fin qui, l’incontro col sindaco e presidente Truzzu. Ora, la palla passa all’assemblea dei lavoratori. (l. a.)

