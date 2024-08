Ieri in piazza Roma applausi e bandiere, oggi la grande festa 

Dopo aver gioito a Parigi, la festa oggi sarà nella sua città. Oristano onorerà il suo campione Stefano Oppo, medaglia d’argento ai Giochi Olimpici nel doppio pesi leggeri, insieme al compagno di equipaggio Gabriel Soares. L'appuntamento con i festeggiamenti è alle 19, nella piazzetta davanti alla casa di via Monteverdi, quartiere dove Stefano è nato e cresciuto insieme alla sua famiglia. Non mancheranno gli atleti del Circolo nautico di Oristano, realtà sportiva dove Stefano Oppo ha fatto le sue prime vogate. E dove ancora oggi talvolta torna ad allenarsi.

Ieri mattina intanto per il campione olimpico, di rientro da Parigi, è arrivata la prima sorpresa: il pulmino che lo avrebbe dovuto riportare subito a casa ha improvvisato una tappa in piazza Roma. Applausi, cori e bandiere, ad accoglierlo diversi amministratori comunali tra cui il sindaco Massimiliano Sanna. Non è mancata la foto di rito vicino alla fontana con i genitori di Stefano, il fratello Matteo, zie e zii che a Parigi hanno sostenuto dagli spalti lo storico risultato. Immancabile il primo allenatore Antonio Marras. Tanti oristanesi si sono avvicinati al campione per un selfie e Stefano, nonostante la stanchezza dopo il viaggio, ha avuto un sorriso e un ringraziamento per tutti.

