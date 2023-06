Ieri festa degli agricoltori per il patrono Sant’Isidoro 

La festa in onore di Sant' Isidoro non ha tradito le attese. Con grande partecipazione popolare, si è svolta ieri mattina la processione e la messa solenne, celebrata nella chiesa di San Giovanni da monsignor Antonello Serra, parroco della cattedrale di Oristano. Ad aprire la processione i cavalieri che hanno preceduto il corteo con i colorati mezzi agricoli, gli otto gioghi dei buoi provenienti da diversi comuni dell’isola, le prioresse delle associazioni religiose, i confratelli e i gruppi folk. La statua del santo è stata trasportata nel carro a buoi, preceduta dai suonatori di launeddas arrivati da Dolianova e Maracalagonis. Soddisfatti per la buona riuscita della festa il presidente del comitato Sisto Manca e il priore Mirco Mele. ( s. c. )

