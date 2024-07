Ieri alcune ore libere, oggi si fatica 

La seconda settimana di ritiro del Cagliari parte in modo soft. Dopo sette giorni senza sconti, ieri Nicola ha concesso ai rossoblù una giornata meno stressante. Al mattino, infatti, Pavoletti e compagni hanno svolto un lavoro defaticante, prima in palestra e poi in piscina. Quindi, terminato il pranzo, il secondo break dall’inizio del ritiro. I giocatori hanno avuto qualche ora di libertà per poi rientrare al Crai Sport Center all’ora di cena. E, al rientro, era presente anche Nicolas Viola, ufficialmente tornato nei ranghi del Cagliari.

Si ricomincia

Dopo aver rifiatato, da oggi si torna a sudare. Doppia seduta in programma, con palestra al mattino e campo al pomeriggio con inizio alle 18. In mezzo la terza conferenza stagionale, stavolta col vicecapitano rossoblù Alessandro Deiola protagonista. La settimana andrà avanti con due sedute al giorno fino a venerdì, quando si giocherà la prima amichevole della nuova stagione, contro la Primavera di Pisacane. L’inizio della gara è in programma alle 17 e sarà aperta ai tifosi. Per accedere alle tribune sarà sufficiente entrare sul sito del Cagliari e scaricare, dalle 10 di questa mattina, il pass gratuito, fino a un massimo di due. Posti limitati e ingresso, dalle 16, dai cancelli di via Sa Ruina. (al. m.)

