Idroscalo, un sogno rimasto a metà 

L’idroscalo nel Sulcis? Tutto fermo da anni ma c’è ancora chi come Carlo Cattoni, pilota e ideatore del progetto che circa 15 anni fa puntava a una nuova idea di turismo nel Sulcis spera ancora di poterlo vedere realizzato.

L’idea

Era molto più di un sogno. In primis si prevedeva un approdo principale nella laguna di Sant’Antioco e uno secondario nella diga di Tratalias, capace di consentire un approdo in acqua dolce, a chi avrebbe potuto raggiungere il Sulcis, dall’aeroporto di Elmas, in circa 15 minuti. Si iniziò laguna di Sant’Antioco in cui nel 2009 vennero effettuate le prime prove molto soddisfacenti in collaborazione con l’aeroclub di Como. «Partimmo con l’idea di poter realizzare l’idroscalo in laguna – racconta Carlo Cattoni, ma per lungaggini burocratiche il progetto non decollò. Nel frattempo furono presentati, grazie anche all’attuale ex sindaco di Tratalias Marco Antonio Piras e la collaborazione della Provincia di Carbonia Iglesias, ben quattro progetti per realizzare un approdo nell’invaso di Monte Pranu.

A Monte Pranu

Il progetto fu portato avanti grazie ai fondi del Piano Sulcis, e si riuscì a realizzare la base con una strada di accesso una grande piazzale e una grande rampa di accesso all’acqua nella zona di Coremò, a ridosso della strada provinciale 74 per Perdaxius. L’inaugurazione di quella base che sembrava davvero la realizzazione di un sogno avvenne nel 2015 e arrivarono per l’occasione alcuni idrovolanti in collaborazione con l’aeroclub di Como con i quali vennero fatti i primi voli dimostrativi. Ma non si andò oltre: «Purtroppo, il progetto si arenò perché il Comune di Tratalias attendeva la concessione di utilizzo dell’area e di buona parte delle aree demaniali presenti sul lago di Monte Pranu - prosegue Cattoni - Personalmente dopo aver dedicato tempo e risorse ho deciso di dedicarmi un po’ al mio lavoro, ma il progetto non è affatto morto anzi ci sono delle idee normative che ne faciliterebbero la realizzazione».

Il Comune

La base che ricade interamente nel Comune di Tratalias è facile da raggiungere: «Potrebbe portare uno sviluppo turistico per l’intero territorio – analizza il sindaco Emanuele Pes - Qualche anno fa il Comune ha ottenuto la concessione ventennale dell’area e stiamo valutando il da farsi per riavviare il progetto e un eventuale gestione».Chi da subito ha creduto nel progetto è l’ex sindaco del paese e attuale vicesindaco con delega alle opere pubbliche, Marco Antonio Piras. «Purtroppo – dice – per le lungaggini burocratiche anche l’aeroclub di Como all’epoca ha deciso di investire diversamente le sue risorse. Per ora la situazione è ferma, abbiamo avuto delle interlocuzioni, qualcuno si è fatto avanti. Con la realizzazione dell’approdo abbiamo reso fruibile il lago per diverse tipologie di attività, non solo per gli idrovolanti. Sono state spesi tanti soldi anche se non direttamente dalla comunità e altre sono pronte ad essere utilizzate, magari anche per altre attività che si possono svolgere nel lago, come canottaggio e vela in acqua dolce.

RIPRODUZIONE RISERVATA