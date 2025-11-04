VaiOnline
Dermatologia
05 novembre 2025 alle 00:16

Idrosadenite suppurativa, bisogna intervenire subito 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cisti, noduli o punti neri ricorrenti su ascelle o inguine?

Potrebbe trattarsi di idrosadenite suppurativa, una malattia infiammatoria cronica dei follicoli piliferi, spesso confusa con foruncoli o cisti. Si manifesta con noduli infiammatori, ascessi e lesioni recidivanti localizzate in aree come ascelle, inguine, glutei o regione sottomammaria, che nel tempo possono lasciare cicatrici permanenti. Non è causata da scarsa igiene, né da un agente infettivo, ma da una risposta immunitaria alterata influenzata da fattori quali ormoni, fumo e sovrappeso. Riconoscerla precocemente è fondamentale e rivolgersi al dermatologo è il primo passo per iniziare un corretto percorso.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’inchiesta

Rapine a portavalori e bancomat: sei in cella

Un settimo componente si dà alla latitanza Due gli indagati per favoreggiamento 
Gianfranco Locci
Cronaca

Nelle serre 9mila piante di marijuana: sei arresti a Monastir

Blitz dei carabinieri: 90 chili di infiorescenze, 6 chili di foglie tritate e 2,5 chili di “kief” 
Ylenia Mascia
Regione

«Porte aperte nel mio ufficio»: Manca è un caso

L’assessora al Lavoro riceve gli elettori per parlare di sanità: «L’ho sempre fatto» 
Alessandra Carta
L’intervista

Valentino Mannias «Ma il vero “Mostro” è ancora il patriarcato»

Nei panni dannati di Salvatore Vinci, domani sarà l’ospite di “Unione Cult” su Radiolina 
Francesco Abate Francesca Figus
forze armate

«La pace è un’eredità da custodire»

Il prefetto di Cagliari: «Trasmettere ai ragazzi i valori della Costituzione» 
Umberto Zedda
Roma

Torre crollata, l’operaio non ce l’ha fatta

Si è spento in ospedale il 66enne romeno rimasto undici ore sotto le macerie 