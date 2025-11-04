Idrosadenite suppurativa, bisogna intervenire subito 

Cisti, noduli o punti neri ricorrenti su ascelle o inguine?

Potrebbe trattarsi di idrosadenite suppurativa, una malattia infiammatoria cronica dei follicoli piliferi, spesso confusa con foruncoli o cisti. Si manifesta con noduli infiammatori, ascessi e lesioni recidivanti localizzate in aree come ascelle, inguine, glutei o regione sottomammaria, che nel tempo possono lasciare cicatrici permanenti. Non è causata da scarsa igiene, né da un agente infettivo, ma da una risposta immunitaria alterata influenzata da fattori quali ormoni, fumo e sovrappeso. Riconoscerla precocemente è fondamentale e rivolgersi al dermatologo è il primo passo per iniziare un corretto percorso.