Idrogeno verde, un piano da 45 milioni 

Il nome è suggestivo, Hydrogen Valley, e il progetto da 45 milioni che lo sorregge ancora di più: creare a Carbonia un polo tecnologico sullo sviluppo dell’idrogeno verde. Per capire come superare le criticità tecniche e burocratiche di questo piano (suddiviso in tre progetti), ieri si sono dati appuntamento in città Regione (con l’assessore all’Industria Emanuele Cani), Comune (col sindaco Pietro Morittu e la Giunta) e il centro ricerche Sotacarbo (con l’amministratore Mario Porcu).

«Il piano – sottolinea Cani - è l’occasione per avviare nel Sulcis Iglesiente un percorso virtuoso che coniuga innovazione tecnologica e sviluppo industriale: creeremo le condizioni per sostenere Sotacarbo e Comune per la risoluzione dei problemi«. Sostegno che Porcu giudica «fondamentale per consentirci di rispettare i tempi stringenti dei progetti». Previsto già l’utilizzatore finale grazie all’accordo sottoscritto da Sotacarbo con Arst. Il progetto “SulkHy” prevede la produzione di idrogeno verde per l’alimentazione di una decina di pullman, un impianto per la sintesi del metanolo, il recuperare dei locali dell’ex “ufficio tecnico” della Grande Miniera. «La legge regionale sulle aree idonee – precisa Morittu - consente di programmare per il nostro territorio sia in campo energetico che industriale: creare anche attraverso questi progetti le basi per invertire lo spopolamento di Carbonia e consentire a studenti, ricercatori, professionisti e imprese locali di trovare qui le opportunità». (a. s.)

