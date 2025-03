Idrogeno verde: stop al progetto della Sotacarbo 

Manco partito, c’è il primo stop per la realizzazione del progetto del polo dell'idrogeno verde della Sotacarbo, a Carbonia. Un hub «energetico di eccellenza continentale» inciampato in una sentenza del Tar che ha fatto saltare l’aggiudicazione da oltre 4 milioni di euro per la costruzione di un impianto di produzione di idrogeno verde alimentato da un campo fotovoltaico», da realizzare «nell’ambito del progetto SulkHy». Tutta colpa di un pesante errore di valutazione da parte della commissione di gara, rilevato dai giudici amministrativi, sui requisiti dichiarati dalle società che hanno partecipato alla competizione per la conquista della fornitura: una decisione che avrebbe «sconfinato nella manifesta illegittimità». Aggiudicazione annullata, ora si attendono le decisioni della Sotacarbo.

L’appalto

Gli atti della gara erano stati pubblicati a maggio dell’anno scorso. La procedura seguita era stata quella del dialogo competitivo: non esisteva un vero “oggetto” dell'appalto, non potendo ancora essere definito all'avvio della procedura, proprio per il carattere innovativo. Sotacarbo e società interessate hanno dialogato, fino all’indizione del bando. Per realizzare l’impianto per l’idrogeno verde e il campo fotovoltaico, che devono alimentare una decina di pullman ad idrogeno dell’Arst, si prevedeva una spesa di circa 4,8 milioni di euro. Un progetto che rientra in un più ampio piano da 45 milioni che prevede anche la linea “Refuel” (finanziato con oltre 19 milioni di euro, per la realizzazione di un impianto dimostrativo per la sintesi del metanolo rinnovabile da idrogeno verde e anidride carbonica direttamente separata dall’aria) e il progetto “Recover” (già in avanzato stato di realizzazione, finanziato con 12 milioni per recuperare i locali dell’ex “ufficio tecnico” della Grande Miniera di Serbariu).

L’aggiudicazione

A contendersi la partita sono tre operatori: Remosa, H2b2 Electrolysis Technologies Sl e, infine, Erredue Spa insieme con Tecfhem Spa. Queste ultime due risultano le aggiudicatrici, dopo che la commissione si è riunita nel giro di poche ore dalla ricezione delle offerte. Una tempistica che è stata contestata dalla Remosa, terza classificata, ma ritenuta legittima dal Tar proprio per via della procedura semplificata scelta dalla Sotacarbo, che doveva scegliere la proposta che conteneva il miglior rapporto qualità prezzo.

I requisiti

Ma tra le clausole per presentare l’offerta c’era una previsione: i partecipanti dovevano dimostrare di aver già realizzato e messo in esercizio un impianto simile che esprimesse una potenza tra 0,5 e 5 Mw. E qui è sorto il problema. L’aggiudicatario aveva sì costruito un impianto con quelle caratteristiche ma non è stato dimostrato che sia mai entrato in funzione. Anzi, stando a quanto emerso dalle risultanze dei ricorsi delle due società, il sistema era ancora nei capannoni del produttore e non era mai stato acceso. Punto dolente, come rilevato dai legali di H2b2 Nicoletta Masile e Daniele Albai, visto che quella voce era valsa ben 20 punti, il massimo possibile, nelle schede di valutazione della commissione di gara.

L’annullamento

Alla luce della mancata «effettiva consegna» dell’impianto, secondo il Tar è da rivedere l’intera graduatoria, che deve considerare i rilievi ritenuti legittimi. Quindi «il ricorso di H2b2 deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullata l’aggiudicazione disposta in favore dell’Ati Techfem». Il ricalcolo potrebbe stravolgere l’appalto, visto che l’aggiudicataria e l’offerta seconda classificata, quella di H2b2, erano separate da appena due punti e qualche decimo. La partita dell’idrogeno verde nel Sulcis avrà almeno un tempo supplementare.

