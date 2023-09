La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e il presidente del Kenya, William Ruto, lanciano la strategia per l’idrogeno verde e una roadmap per aiutare il Kenya a sviluppare un’industria dell’idrogeno pulito da qui al 2032. L’Ue impegnerà quasi 12 milioni di euro in sovvenzioni per stimolare gli investimenti pubblici e privati nell’industria keniota.