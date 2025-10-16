VaiOnline
Mandas.
17 ottobre 2025 alle 00:28

«Idrogeno per i treni diretti nell’interno» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Una giornata storica. Dopo il 15 febbraio 1888 quando si inaugurò la linea ferroviaria Cagliari Mandas Isili, stavolta abbiamo scritto un' altra pagina di storia con il primo impianto per la produzione di idrogeno per treni». Il sindaco di Mandas Umberto Oppus non è riuscito a nascondere l’emozione ieri durate la cerimonia ufficiale che ha dato il via ai lavori per la centrale di produzione di idrogeno destinata ad alimentare i treni a idrogeno della linea Monserrato–Mandas–Isili, che verranno consegnati entro la fine del 2026. Si tratta di uno dei progetti strategici con cui Arst e la Regione intendono rendere sempre più sostenibile e innovativo il sistema di trasporto pubblico regionale, contribuendo alla decarbonizzazione della mobilità in Sardegna.

La cerimonia di posa della prima pietra si è tenuta ieri, nell'ex convento di San Francesco, alla presenza delle autorità regionali e locali. A mezzogiorno, dalla stazione di Mandas, è partito un treno speciale diretto al sito del futuro impianto, dove si è tenuta la posa simbolica della “prima pietra”.

«È un progetto molto ambizioso», ha dichiarato l’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca, «ma che consentirà alla Sardegna di compiere un passo avanti decisivo verso una mobilità più pulita, efficiente e innovativa»

Il progetto rientra nel più ampio piano aziendale di transizione ecologica e di rinnovamento del parco mezzi: la centrale di Mandas costituisce una delle prime infrastrutture energetiche dedicate alla mobilità a idrogeno in Sardegna e rappresenta un nodo fondamentale per lo sviluppo dei servizi ferroviari a zero emissioni previsti da Arst. A regime, l’impianto produrrà idrogeno verde tramite elettrolisi, utilizzando energia proveniente da fonti rinnovabili e consentirà di raggiungere un’elevata autonomia nella produzione e gestione delle proprie risorse energetiche. Un passo decisivo verso un modello di mobilità pubblica autosufficiente, innovativa e sostenibile, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e della Regione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

«Mi sono liberata  di un macigno, ora la Finanziaria»

Todde dopo la sentenza della Consulta:  «Pietra tombale sul caso decadenza» 
Roberto Murgia
Regione

«Riscrivere lo Statuto? Prima concretizziamo il principio d’insularità»

Riforme, la voce degli ex presidenti nella commissione per la Statutaria 
Sanità

Presidio in tenda per gli Oss precari:  «Stabilizzateci»

Accampati sotto il Consiglio regionale promettono una mobilitazione a oltranza 
Sara Marci
Maltempo

Bomba d’acqua  sul Cagliaritano, caos nelle strade

Un breve nubifragio nel pomeriggio è bastato a mandare in tilt il capoluogo 
Pensioni

«La mia riforma resiste ancora e ora non mi odiano»

E sulla Sardegna lancia l’allarme: «Pochi giovani al lavoro, siete a rischio» 
Emanuele Floris
Emigrati

Circoli dei sardi, si riparte da Alghero dopo le polemiche

Nel 1972 il primo incontro nell’Isola «Nessun delegato sarà escluso dal voto» 
Caterina Fiori
Il caso

Palestra inagibile, il prof si dimette: «Così tutelo i ragazzi»

La delusione di Stefano Mura: «Non potrò più insegnare alle Medie»  
Francesco Pintore
Manovra

Intesa sul prelievo alle banche

Vertice dopo lo scontro Lega-FI, il testo oggi in Consiglio dei ministri 