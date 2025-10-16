«Idrogeno per i treni diretti nell’interno» 

«Una giornata storica. Dopo il 15 febbraio 1888 quando si inaugurò la linea ferroviaria Cagliari Mandas Isili, stavolta abbiamo scritto un' altra pagina di storia con il primo impianto per la produzione di idrogeno per treni». Il sindaco di Mandas Umberto Oppus non è riuscito a nascondere l’emozione ieri durate la cerimonia ufficiale che ha dato il via ai lavori per la centrale di produzione di idrogeno destinata ad alimentare i treni a idrogeno della linea Monserrato–Mandas–Isili, che verranno consegnati entro la fine del 2026. Si tratta di uno dei progetti strategici con cui Arst e la Regione intendono rendere sempre più sostenibile e innovativo il sistema di trasporto pubblico regionale, contribuendo alla decarbonizzazione della mobilità in Sardegna.

La cerimonia di posa della prima pietra si è tenuta ieri, nell'ex convento di San Francesco, alla presenza delle autorità regionali e locali. A mezzogiorno, dalla stazione di Mandas, è partito un treno speciale diretto al sito del futuro impianto, dove si è tenuta la posa simbolica della “prima pietra”.

«È un progetto molto ambizioso», ha dichiarato l’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca, «ma che consentirà alla Sardegna di compiere un passo avanti decisivo verso una mobilità più pulita, efficiente e innovativa»

Il progetto rientra nel più ampio piano aziendale di transizione ecologica e di rinnovamento del parco mezzi: la centrale di Mandas costituisce una delle prime infrastrutture energetiche dedicate alla mobilità a idrogeno in Sardegna e rappresenta un nodo fondamentale per lo sviluppo dei servizi ferroviari a zero emissioni previsti da Arst. A regime, l’impianto produrrà idrogeno verde tramite elettrolisi, utilizzando energia proveniente da fonti rinnovabili e consentirà di raggiungere un’elevata autonomia nella produzione e gestione delle proprie risorse energetiche. Un passo decisivo verso un modello di mobilità pubblica autosufficiente, innovativa e sostenibile, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e della Regione.

