Idrogeno nell’Isola, otto progetti pronti ma nessun cantiere 

Idrogeno pulito al posto di eolico e fotovoltaico selvaggi. Un sogno energetico a portata di mano per la Sardegna che rischia però di scontrarsi con la dura realtà fatta di tanta burocrazia e poche risorse. Le idee per creare un’isola all’avanguardia mondiale per la produzione e l’utilizzo di idrogeno non mancano, anzi, gli otto progetti fino a ora avviati sul territorio regionale sono stati meritevoli di oltre 113 milioni di euro di finanziamenti Pnrr. Nessuno di questi tuttavia è entrato nella fase operativa.

Paralisi nazionale

Uno stallo che comunque sta paralizzando tutta Italia, spiega l’Osservatorio sul Mercato Internazionale dell'idrogeno dell’Agici, con 145 iniziative sparse in tutto lo Stivale ancora rimaste sulla carta.

«Lo scoglio maggiore da superare è quello economico», dice Francesco Elia, responsabile della “Hydrogen Unit” di Agici e tra i coordinatori dell’osservatorio. «I due miliardi di euro fino a ora stanziati in Italia, sebbene siano una cifra importante, non sono infatti sufficienti a far decollare i progetti».

Insomma, i conti non tornano. «Produrre idrogeno è ancora un processo molto costoso, derivato soprattutto dal consistente quantitativo di energia necessario», spiega ancora Elia. «Un consumo che per essere sostenibile dal punto di vista economico deve avere degli incentivi dedicati fino a ora inesistenti. Senza i quali è difficile avviare progetti concreti».

Lungimiranza

Ed è qui che il sogno di un’isola felice dell’idrogeno si insabbia per la seconda volta. Perché eventuali agevolazioni sulle bollette di una centrale di idrogeno del futuro dovrebbero rientrare in una volontà del Governo ancora assente. «Manca una strategia nazionale», conferma l’esperto. «Senza la quale non si possono garantire linee guida agli operatori interessati a investire nel settore idrogeno. Se il Paese infatti non ha una visione chiara di come vorrà sfruttare nel futuro una fonte energetica così importante nessuno sarà pronto a scommetterci».

Il terzo ostacolo più ingombrante all’attuazione di un “progetto idrogeno” è di tipo amministrativo. Un “vizio” formale insito proprio tra le righe del Pnrr che ha polverizzato i fondi in numerose iniziative, forse troppe. «Lo ribadisco, due miliardi di euro investiti possono essere tanti, ma in questo caso sono distribuiti a pioggia su progetti molto piccoli per essere sostenibili».

Ecco spiegato il motivo per cui questa paralisi sul capitolo idrogeno ha contagiato tutta l’Europa, anche i paesi che nel nostro immaginario si reputano all’avanguardia sui temi della tecnologia e della sostenibilità.

Le nuove sfide

La Sardegna comunque fino a ora ha dimostrato di puntare senza tentennamenti su una fonte energetica che potrebbe in un futuro sfoltire la selva di pale eoliche e le distese di pannelli fotovoltaici spesso sparse a ridosso dei paesaggi più incantevoli. Per di più nell’Isola si potrebbe proprio sfruttare il surplus produttivo energetico alimentando i nuovi siti per l’idrogeno.

Le iniziative regionali sul tema censite dall’Agici sono otto, suddivise in tre grandi progetti: il primo, targato Italgas, è per certi versi anche quello più suggestivo, ovvero la creazione di una stazione di rifornimento stradale capace di erogare idrogeno per auto e camion di ultima generazione. Lo scorso maggio l’azienda, che ha ottenuto circa 1,6 milioni di contributo Pnrr, aveva previsto il completamento dei lavori in 12 mesi.

Luci e ombre

Il secondo progetto in ordine di dimensione economica è quello varato dalla Sotacarbo per la creazione della Hydrogen Valley nelle ex miniere di carbone del Sulcis. Un avveniristico polo per lo sviluppo di tecnologie innovative legate al vettore energetico green, meritevole di quasi 40 milioni di euro di fondi Pnrr.

Infine, l’Arst, e la tanto attesa rete di treni all’idrogeno che rivoluzionerebbe il trasporto pubblico su rotaia. Il progetto ha incassato dal Piano nazionale ripresa resilienza quasi 76 milioni di euro.

«Sarà compito del Governo imprimere un’accelerata a questi progetti garantendo ulteriori risorse per far sì che non restino sulla carta», conclude Elia. «Perché senza una regia nazionale anche la regione più virtuosa non potrà mai portare avanti in solitaria il proprio percorso e raggiungere un traguardo ambizioso, ma alla portata della Sardegna».

