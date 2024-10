Idrogeno, l’indipendenza energetica dell’Isola 

La strategia l’hanno costruita a tavolino: “soffocare” la Sardegna con centrali a carbone per poi avere la scusa di invaderla a colpi di pale eoliche e “graticole solari” infinite. Un piano quasi decennale per accerchiare l’isola, metterla spalle al muro e sacrificarla sull’altare della speculazione energetica. Le impronte digitali sull’operazione sono plurime, statali e private, affaristi d’alto bordo e lobby internazionali. La scansione temporale è declinata con date e decisioni, sottobanco e palesi, tutte protese a mettere in ginocchio la Sardegna. Lo scenario è fatto di divieti costruiti nel tempo, prezzi elettrici volutamente alle stelle, veti perenni su centrali moderne e tecnologie innovative. Ora che l’assalto è svelato in tutta la sua violenza, occorre riavvolgere il nastro della storia, per pretendere senza troppi convenevoli il riscatto del tempo perso e dei danni causati all’economia dell’Isola.

Sguardo al futuro

Traguardare l’indipendenza energetica della Sardegna, fondata sull’idrogeno, il “combustibile più innovativo e l’unico ad emissioni zero, come indica in modo chiaro e indelebile la “Pratobello”, la Legge di Iniziativa Popolare sottoscritta da 210.729 sardi, è la più imponente sfida di modernità per un’Isola da sempre isolata e tradita, sfruttata e abbandonata. In molti hanno quasi spedito al “patibolo” la Sardegna e i sardi con l’accusa di inquinare “troppo” per via delle due centrali a carbone, quelle di Portovesme e Porto Torres, dimenticandosi, volutamente quella che marcia con gli scarti di petrolio, la centrale elettrica della Saras, che fu sino a qualche settimana fa dei Moratti, i neofiti petrolieri del vento. Lo hanno sostenuto incalliti Ministri della speculazione energetica, lo hanno ripetuto a gran voce ambientalisti da quattro soldi foraggiati dagli stessi petrolieri che hanno inquinato ovunque, da nord a sud dell’Isola. L’accusa e la condanna scandite con la propaganda di Stato: inquinate troppo e vi inondiamo di pale eoliche e distese infinite di pannelli fotovoltaici cinesi.

Un assalto da lontano

Peccato che ad inquinare la Sardegna con le centrali a carbone siano da sempre coloro che in tutti i modi si sono opposti con forza a qualsiasi soluzione capace di mettere l’Isola al passo con le altre regioni italiane. Hanno agito su più fronti: aumentando a dismisura il prezzo dell’energia, costringendo le grandi industrie energivore a chiudere, vedasi Eurallumina, Alcoa ed ora la Glencore, hanno impedito la conversione a metano delle centrali a carbone, a differenza di quanto avevano fatto in tutta Italia, hanno bloccato progetti strategici di cattura e stoccaggio di CO2, hanno pianificato nei dettagli lo scacco matto della Sardegna a colpi di “ventilatori” d’alta quota e imponenti campi di silicio al posto di quelli agricoli.

Blitz a Porto Torres

A tentare di opporsi allo “stritolamento” dell’immobilismo energetico funzionale alla speculazione energetica ci ha provato, e ci sta riprovando, la “EP” di Porto Torres, società straniera con sede a Praga. Il progetto è esplicito: «Centrale di Fiume Santo, installazione di un impianto a gas a ciclo combinato in sostituzione della generazione elettrica a carbone ». Il progetto era stato ufficialmente presentato il 27 dicembre del 2021. Per ragioni sconosciute, subito dopo il famigerato e nefasto Decreto Draghi, era stato sospeso su richiesta del proponente. Sino a due giorni fa quando la procedura è improvvisamente ripresa. Tutto in silenzio, ovviamente. Il Ministero ha già fissato la scadenza per le osservazioni: il prossimo 24 ottobre. Un colpo di scena indotto probabilmente dall’assenza di un vero piano energetico dell’Isola che ha convinto la società Ceca a riprendere il percorso sospeso negli anni scorsi. Un progetto che dovrà ora passare al vaglio nazionale e regionale.

Orizzonte Pratobello

Nel frattempo, però, l’unico orizzonte in grado di costruire una vera transizione energetica “indipendente” e strategica per la Sardegna è quello tracciato dalla “Pratobello”. Uno scenario tutto rivolto a “rinnovabili” pubbliche e sostenibili, dai tetti degli edifici pubblici a quelli privati, dalle superfici coperte delle aree industriali e artigianali a quelle lineari, strade, ferrovie e piste ciclabili.

Comunità green sarda

Un progetto su larga scala da perseguire attraverso comunità energetiche comunali, intercomunali e regionali, puntando alla generazione elettrica attraverso l’idrogeno verde. In questo quadro l’Isola, se non si perderà altro tempo, potrebbe agganciarsi ai Paesi più evoluti a livello europeo e mondiale, scegliendo la via più moderna per arrivare in modo “indipendente”, bloccando la speculazione energetica, al traguardo delle “emissioni zero”. In questa direzione il caso “Sardegna” potrebbe affiancare quanto sta accadendo in Germania, ancora motrice d’Europa, nonostante le battute d’arresto. I tedeschi, infatti, dopo un blocco costituzionale sui fondi statali destinati al Covid, sono riusciti a recuperare una cifra importante,16 miliardi di euro, da destinare alla realizzazione di nuove centrali elettriche di ultima generazione in grado di marciare obbligatoriamente entro il 2032 al 100% con idrogeno. Una soluzione che metterà a “bando internazionale” la costruzione di centrali elettriche “ Hydrogen Ready ”, pronte per l’idrogeno, per 12,5 gigawatt, ovvero un quantitativo di energia pari a sei volte di quello necessario alla Sardegna. I competitor internazionali, per aggiudicarsi la costruzione delle centrali, dovranno concorrere su tre livelli di competitività: la soluzione tecnologica, il minor utilizzo di risorse economiche compensative, il minor costo dell’energia elettrica prodotta. La Germania con questa strategia che punta a produzioni elettriche su idrogeno potrà certamente contare su un viatico importante della Commissione Europea che non potrà non avvallare tale processo.

La Via Sarda all’idrogeno

La Sardegna, dunque, potrebbe avere una corsia “illuminata” già tracciata, avvantaggiata dal fatto che l’essere “Isola” dovrebbe indurre ogni istituzione di buon senso, a partire da quelle europee a favorire soluzioni di indipendenza energetica. Appare evidente che la percorribilità della “via sarda all’Idrogeno”, si dovrebbe fondare sul principio europeo dell’utilizzo delle energie rinnovabili in “prossimità”, ovvero vicino al luogo di produzione. Per produrre idrogeno verde la Sardegna ha già a disposizione quasi 3.000 megawatt di potenza eolica e fotovoltaica già installata, alla quale aggiungere quella ulteriore che sarà necessaria, da produrre attraverso soluzioni innovative e rispettose di ambiente e paesaggio. Tutti obiettivi e progetti previsti nella “Pratobello”, la legge sarda che blocca la speculazione e persegue l’indipendenza energetica della Sardegna.

