«Idrogeno, energia pulita anche per i campi»  

Mandas guarda al futuro e lo fa partendo dall’energia. Nel centro dell’alta Trexenta si è parlato di futuro e sviluppo durante l’incontro-dibattito “Una sfida industriale e tecnologica per un futuro sostenibile delle zone”, promosso dall’amministrazione comunale con la società Energy Vector H2. Un confronto pubblico che ha riportato al centro un tema decisivo per le aree interne: la transizione energetica. «Siamo soddisfatti», ha detto il sindaco Oppus, «perché dopo la centrale a idrogeno dell’Arst per treni e autobus, su iniziativa privata ora a Mandas sta nascendo un’infrastruttura energetica rivolta all’industria, all’agricoltura e alla mobilità». Si punta alla produzione di idrogeno da fonti rinnovabili per decarbonizzare trasporti e industria, creando nuove filiere e riqualificando aree dismesse.

Tante opportunità

Sul tavolo le opportunità legate agli investimenti nelle fonti rinnovabili, con l’obiettivo di ridurre le emissioni e costruire un modello di crescita sostenibile sotto il profilo ambientale ed economico. «Un dibattito partecipato», continua Oppus, «che ha messo in evidenza come anche le zone interne siano in grado di ritagliarsi un ruolo di primo piano nei processi di innovazione, se sostenuti da una visione di lungo periodo e da scelte politiche coerenti».

Il cantiere avviato

I tecnici di Energy Vector H2 (la società ha aperto la sua sede nell’ex mattatoio comunale) hanno illustrato scenari e prospettive di una filiera che, se sviluppata sul territorio, potrebbe generare occupazione qualificata e attrarre investimenti, contribuendo al rilancio delle zone interne della Sardegna. Un percorso che, a Mandas, ha già conosciuto tappe importanti. Proprio nel vecchio Ducato, storicamente nodo ferroviario, lo scorso ottobre sono partiti i lavori per la costruzione della centrale di produzione di idrogeno verde, una delle opere più significative del programma regionale di decarbonizzazione dei trasporti.

Progetto pilota

La centrale di Mandas sarà la prima delle tre infrastrutture che Arst realizzerà sul territorio regionale – insieme a quelle di Alghero e Macomer – grazie ai fondi Pnrr destinati alla mobilità sostenibile. L’impianto, una volta a regime, fornirà energia pulita ai treni della linea Monserrato–Mandas–Isili, rendendo la Sardegna una delle prime regioni italiane a sperimentare su larga scala la mobilità ferroviaria alimentata a idrogeno. Un’iniziativa pensata per rendere più sostenibile il trasporto ferroviario regionale, soprattutto lungo le linee non elettrificate.

