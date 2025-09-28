Idrocarburi nell’agenda di Mattarella 

Non solo idrocarburi ma anche tanta geopolitica: il presidente Sergio Mattarella atterra ad Astana per una visita ufficiale in Kazakistan e i dossier da affrontare che porta con sè spaziano dall'eccellente cooperazione bilaterale alla crisi Ucraina. Nei colloqui con il presidente Qasym-Jomart Tokayev si partirà dai dati economici che ormai hanno radici forti, basti pensare che solo nel 2024 il volume degli scambi commerciali reciproci ha raggiunto il record di 20 miliardi di dollari.

L’Italia infatti è il primo partner commerciale europeo e il terzo - dopo solo Russia e Cina - a livello globale. L'Italia non è solo il principale importatore di petrolio kazako ma sta investendo in settori chiave dell'economia come in quello agroindustriale, nell'ingegneria meccanica, nelle infrastrutture e nello sviluppo sostenibile».

Attualmente operano sul territorio, senza contare il gigante Eni, almeno 265 aziende italiane.

Il capo dello Stato, accompagnato dal viceministro degli Esteri, oggi ha in programma un incontro con il presidente Qasym-Jomart Toqaev, seguito da dichiarazioni alla stampa e una colazione di lavoro. Domani interverrà alla Scuola nazionale per la Pubblica amministrazione, e nel pomeriggio si sposterà a Baku per una tappa in Azerbaijan dove incontrerà il presidente Ilham Aliyev. Mercoledì Mattarella interverrà all'università diplomatica Ada che ha stretto importanti collaborazioni con cinque atenei italiani.

