Idrissi, oggi nuovi esami 

È il minuto 85 e 5 secondi, la falcata di Riyad Idrissi è imperiosa, lo scambio con Adam Obert gli consente di aprire il campo sulla fascia sinistra. Il sadalese è entrato al 78’ per rilevare Juan Rodriguez, due minuti prima il Como ha spaccato la partita con quel gol pazzesco di Da Cunha. Idrissi supera un pericoloso incrocio fra due centrocampisti del Como, affonda fin quasi la linea di fondo e mette una palla “sporca”, debole e rasoterra verso l’area. Il difensore del Como Diego Carlos, entrato all’80’, lo sbilancia e il difensore rososblù si accascia quasi subito a terra, dolorante.

Da lì, non rientrerà più in campo, una delle più veloci apparizioni di sempre di un calciatore in maglia rossoblù.

A giudicare dalla camminata incerta e dal fastidio che Idrissi sembrava provare, l’infortunio dovrebbe essere più complesso rispetto a una normale contusione. Ieri la giornata è stata dedicata agli esami del ginocchio sinistro, utili per capire se il Cagliari dovrà rinunciare anche a un altro dei suoi titolari per un problema ai legamenti, oppure sarà qualcosa di superabile in pochi giorni, con il tradizionale lavoro differenziato in attesa della guarigione completa.

In campo

Idrissi è una delle più belle sorprese della stagione, senza dubbio uno dei giovani provenienti dal vivaio che ha acquistato più valore rispetto alla situazione di partenza. Atleta con un fisico da quattrocentista, mancino, il ragazzo di Sadali è di origini marocchine. Classe 2005, ha firmato il primo contratto da professionista col Cagliari nel 2024, passando dalla formazione Primavera al Modena, in serie B. Per lui, nella passata stagione, 28 presenze e una rete, al Catanzaro. Essendo nel cuore e nell’anima di Fabio Pisacane, per il ritiro di Ponte di Legno il tecnico aveva preteso che il laterale sinistro facesse parte della spedizione. Lui si è subito messo in evidenza, tanto da meritare l’esordio in Serie A già nella prima partita con la Fiorentina alla Unipol Domus.

In questa stagione, ha segnato due volte, sempre al Verona sia all’andata che nella gara di ritorno. Per 4 partite ha cominciato nella formazione titolare, in 5 occasioni è rimasto in panchina per 90 minuti e in 19 gare è subentrato dalla panchina.

In questa stagione gli infortuni al ginocchio si sono rivelati tremende mazzate per Andrea Belotti e Mattia Felici: per l’attaccante il rientro è previsto fra circa un mese dopo il “crac” del settembre scorso, mentre Felici si è infortunato in coppa Italia contro il Napoli in dicembre.

