Idrissi, la maledizione del crociato 

Tradito dal ginocchio sul più bello, maledetto crociato! Subito protagonista all’esordio in Serie A con la sua squadra del cuore, Riyad Idrissi stava toccando il cielo con un dito quando il destino gli ha presentato un conto ingiusto, salato e spietato. Sabato contro il Como, l’occasione più pericolosa del Cagliari (il tiro a botta sicura di Adopo) è nata proprio da una sua accelerazione, dieci minuti dopo aver sostituito Rodruiguez. La corsa del ventenne esterno di Sadali, però, finisce qui, almeno per questo campionato. I controlli clinici ai quali si è sottoposto nei giorni scorsi hanno confermato i timori che già serpeggiavano domenica al risveglio: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Davvero sfortunato, il talento sardo di origini marocchine, che sta valutando ora, insieme al proprio entourage e allo staff medico rossoblù, se operarsi o meno. Arrivederci comunque a settembre, nella migliore delle ipotesi.

L’infortunio

Inizialmente, Idrissi non si è reso conto della gravità dell’infortunio. Ha iniziato a zoppicare a centrocampo, sembrava dover chiedere il cambio da un momento all’altro. All’improvviso, poi, è scattato sulla fascia con la palla al piede, nonostante il dolore. Per poi accasciarsi a terra e alzare bandiera bianca a quel punto. Finita la partita, si è fatto tutto il campo a passo lento insieme ai compagni, col ghiaccio sul ginocchio, per salutare i tifosi della Curva Nord, a seguire quelli della Curva Sud. In quel frangente certo non immaginava che il suo primo campionato in Serie A sarebbe finito lì. Gli accertamenti svolti presso la struttura Casa della Salute di Cagliari hanno subito tolto ogni dubbio. Resta da decidere ora la gestione dell’infortunio, se procedere con l’intervento chirurgico, e nel caso dove.

Il terzo caso

Il Cagliari e la maledizione del crociato. Idrissi, infatti, è il terzo rossoblù ad avere subito lo stesso tipo di infortunio in questa stagione. Il primo Belotti, già alla quinta giornata, nel corso della gara con l’Inter del 27 settembre. Quindi Felici, il 3 dicembre in Coppa Italia a Napoli. Da infortunato, l’ex FeralpiSalò aveva addirittura calciato un rigore. Una spietata sequenza in un’annata a dir poco travagliata dal punto di vista fisico per la squadra di Pisacane alla quale va - indubbiamente - l’oscar della sfortuna. E se il “Gallo” conta di rimettersi a disposizione almeno per le ultime tre o quattro partite, il giocatore romano spera di farlo a luglio in ritiro per la preparazione alla prossima stagione.

L’infermeria rossoblù

Piove, dunque, sul bagnato ad Asseminello. Sono al momento otto gli indisponibili per la partita col Pisa compreso lo squalificato Esposito. Il fatto che Gaetano abbia svolto ieri un allenamento parziale con i compagni rassicura solo in parte l’allenatore. La linea rossoblù con gli infortunati ormai è quella di non forzare per evitare complicazioni e il fantasista napoletano verrà monitorato giorno per giorno sino alla rifinitura di sabato mattina, poi si vedrà. Idem Deiola, Mazzitelli e Mina che ancora ieri hanno svolto un lavoro personalizzato, per quanto stiano dando segnali incoraggianti. Ancora uno step indietro Borrelli.

