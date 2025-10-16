Idrissi, la famiglia e il Cagliari nel cuore 

«Un giorno vorrei poter dire ai miei genitori di non lavorare più». Il Cagliari sta tirando su un gioiello, nato in Sardegna, con grandi obiettivi ed enormi valori. Peraltro, di ottimo livello, se Riyad Idrissi, sadalese di sangue marocchino, a vent’anni è già nel giro della Nazionale Under 21 e in Serie A con la maglia rossoblù. Ragazzo di talento e di cuore, ospite ieri sera de “Il Cagliari in diretta”, condotto dai giornalisti Fabiano Gaggini e Alberto Masu. «Idrissi, orgoglio sardo», sottolineano i conduttori, che chiedono subito quali e quante emozioni alla prima in Serie A: «Era il 75’ di Cagliari-Fiorentina, emozione grandissima, spiegarlo a parole non è possibile, mentre mi scaldavo guardavo il mister sperando che mi chiamasse, una volta in campo tutto passa in secondo piano». Dal rossoblù all’azzurro: «E poi è arrivata la convocazione in Under 21, anche lì una grande emozione, l’ultimo passo prima del grande sogno di chiunque», sottolinea Idrissi, «voglio ringraziare mister Baldini per queste due convocazioni, spero siano contenti per quello che ho dato anche fuori dal campo».

La benda

Il difensore rossoblù racconta un dettaglio dei ritiro azzurro: «Tutti dovevano portare, dopo la prima partita, una benda su un occhio, nel primo raduno era sembrato un po’ strano per tutti, una volta utilizzata la prima e la seconda volta abbiamo capito: il giorno dopo la partita, usare la benda permette di sentire meno la stanchezza, perché non pensi alla fatica ma alla stabilità, a reggerti in piedi. Vi assicuro che funziona». E quando Idrissi ha pensato “forse ce la farò”? «Il momento che ho pensato che forse sarei potuto arrivare, anche se ho grandi ambizioni ogni giorno, è stato quando a 14 anni giocavo e non giocavo, ma passai all’Under 15 nell’anno del Covid e mi allenavo con i più grandi. Lì ho avuto convinzione dei miei mezzi. Non mi sono mai posto limiti. Sono sbarcato in anticipo nella Primavera, un brutto infortunio mi aveva fermato poi mister Pisacane mi aiutò molto. E ora siamo qui. Io ho sempre dato il massimo, questo è sicuro».

A Modena

«Passare dalla Primavera alla Serie B è difficile, fortunatamente Modena è un club molto serio. Non ho mai avuto il pensiero di non tornare a Cagliari, tornare è sempre stato il mio obiettivo, una bella società come il Cagliari alle spalle mi ha sempre dato grandi stimoli». Come hanno vissuto a Sadali l’esordio in Serie A? «Ogni successo che raggiunge un tuo paesano è una crescita per tutti, anche per Sadali è stata una gioia immensa. E anche a Isili ho un’altra grande famiglia».

Su Riyad

Quanto è importante la famiglia? «Quasi mi commuovo ogni volta quando ne parlo, mi danno tutti un affetto inimmaginabile. In questa prima parte di carriera ho avuto anche momenti bui, la famiglia mi è sempre stata accanto. Mio fratellino Isma è nella Under 16, la piccola Ferdaus è nell’Under 13 del Cagliari. Mio padre giocava difensore in Marocco ma non ad alto livello. Ho fatto anche nuoto, in Marocco karate. Ma il calcio è sempre stata la passione principale. Ai miei fratelli ho trasmesso la voglia di giocare, credo. Mi hanno raccontato che Isma si è commosso quando stavo entrando con la Fiorentina, era raccattapalle vicino a me».

Il Marocco: «Che terra bellissima, ci sono i miei cugini, i miei zii, mio nonno, tutte belle persone. Vivevamo vicino a Rabat. Quanti ricordi...». La scuola: «Mi sono diplomato al Meucci, diploma di odontotecnico, un bel corso di studi, sono soddisfatto. La scuola ti insegna a stare al mondo, i miei mi hanno sempre spinto ad andare bene». Le emozioni: «Amo le emozioni, faccio tutto con emozione positiva, nulla c’è di più bello di andare al campo, di vedere la mia famiglia. Ho sempre avuto buoni rapporti con chiunque». Lo spogliatoio: «Ho condiviso lo spogliatoio con quelli a cui facevo da raccattapalle, essere parte del gruppo è un sogno. Idoli? Genitori a parte, Messi e Neymar, ma Akimi e Dimarco sono quelli a cui mi ispiro». La prossima partita: «Con il Bologna, sfida difficile, avversario di alto livello, ma noi siamo il Cagliari e il nostro è un campo difficile per tutti. Daremo il 110 per cento a livello caratteriale, dal punto di vista tecnico faremo il massimo». La maglia di Cagliari-Fiorentina: «Firmata da tutti, è a casa mia, quella della Nazionale lo stesso». Un sogno: «Un giorno vorrei dire ai miei genitori di non lavorare più, voglio arrivare ai massimi livelli».

