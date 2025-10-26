Idrissi, è il primo gol: «Lo dedico ai miei genitori» 

Riyad Idrissi ha trovato il primo gol in Serie A con la maglia del Cagliari, era un sogno: «La dedica principale va ai miei genitori, per tutti i sacrifici che hanno fatto per me negli anni», dice nel dopo gara, prima di andare a fuoco sulla partita: «La nostra mentalità è crederci sempre e non mollare mai, non l'abbiamo fatto nemmeno sotto di due gol. Siamo un gruppo bellissimo, dove ci sosteniamo a vicenda: i più grandi danno consigli ai più piccoli, è una squadra giovane dove si lavora bene». L’azione è stata meravigliosa e certamente il ragazzo di Sadali non la dimenticherà mai: minuto 77', filtrante di Obert e sul binario di sinistra Riyad ha scagliato un sinistro terra-aria che ha superato Montipò: «Questo gol mi dà una grandissima emozione, perché farlo con la maglia con la quale sono cresciuto e per cui ho sempre tifato da bambino ti fa provare il doppio delle sensazioni. Poi è ancora più bello, perché pur essendo in trasferta c'erano tantissimi tifosi che ci hanno seguito». Si è fatto trovare pronto per ricoprire quella posizione, a sinistra: «Sentivo di poter essere titolare quest'oggi e così è stato, veramente bello. Pisacane in settimana tiene tutti pronti per giocare dall'inizio o subentrare, ci fa sentire tutti importanti». Il cerchio si chiude: «La società ha sempre creduto in me, così come il mister che mi ha avuto in Primavera». (e.p.)

