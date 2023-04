Idranti contro gli anti-militaristi  

Lacrimogeni e idranti per bloccare il corteo degli antimilitaristi. Momenti di tensione ieri pomeriggio durante la manifestazione di protesta organizzata del gruppo Sardinnia Aresti, un movimento che si batte per liberare l'isola dalla presenza militare. Tensione prevedibile visto che l’allerta era ai massimi livelli: in questi giorni la Sardegna (tra Teulada, Quirra e Capo Frasca) è teatro della più grande esercitazione militare dell’anno sotto l’ombrello della Nato che vede la partecipazione delle forze armate di otto paesi europei più gli Usa, arrivati a sorpresa nei giorni scorsi proprio a Decimomannu.

La protesta nasce dal fatto che, come dichiarano gli organizzatori di Sardinnia Aresti, le tre esercitazioni previste questa primavera nell'Isola si possono definire «una vera e propria invasione» e del resto la stessa Prefettura di Cagliari nell'annunciare la prima di queste, in atto dal 27 aprile al 14 maggio, parla di 3mila uomini e 700 mezzi in arrivo in Sardegna.

Il raduno

L'appuntamento era a Villasor alle 14 in piazza Matteotti, davanti al Municipio. Il corteo poi sarebbe partito intorno alle 15 per arrivare davanti all'aeroporto militare di Decimomannu dopo circa un'ora. All'appello rispondono diversi gruppi, da A Foras ai Cobas, ma anche No Muos, No Tav, Partito dei comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo e altri. Sono circa 300 persone, non sembrano avere altro che striscioni, bottigliette d'acqua e una grande bandiera della Palestina.

Il corteo parte leggermente in ritardo, intanto il dispiegamento di forze dell'ordine davanti ai due ingressi della base è davvero imponente, un elicottero sorvola tutta la zona. La strada provinciale che da Decimomannu porta alla base militare e poi a Villasor è chiusa, passano solo i residenti e la stampa. Il corteo arriva quasi davanti al primo ingresso ma prima di raggiungerlo, anziché proseguire sulla provinciale svolta in una stradina di campagna tra un campo di grano e un canale che costeggia la base.