Idranti antincendio fuori uso, stanziate le risorse per riattivarli 

Risorse per le politiche sociali e per la manutenzione degli idranti antincendio presenti in città. Sono alcune delle voci al centro della variazione di bilancio approvata nell’ultima riunione del Consiglio comunale.

«Fra le priorità c’è quella di garantire la copertura finanziaria per rimettere in funzione gli idranti antincendio posizionati in diverse zone della città», ha spiegato il vicesindaco Tore Sanna, «in particolare quelli lungo la via Fiume, ma anche in via della Musica e via San Benedetto. Sette in tutto, pesantemente vandalizzati nel tempo. Azione che stiamo portando avanti insieme all’ente parco di Molentargius per potenziare il sistema di videosorveglianza».Una mini manovra finanziaria votata all’unanimità da tutto il Consiglio comunale, minoranza compresa. «Abbiamo ancora sotto gli occhi la violenza delle fiamme dell’anno scorso, con idranti malfunzionanti», le parole di Michele Pisano e Lucio Torru di FdI. «È per questo che vogliamo subito affrontare il tema, analizzando la mappatura degli stessi con la prospettiva di implementare la dotazione e garantire più sicurezza ai cittadini». Dello stesso parere il consigliere Francesco Caredda: «Speriamo che l’intervento sia immediato, prima dell’inizio della stagione estiva».

RIPRODUZIONE RISERVATA