Idranti a Molentargius «Tanti erano fuori uso» 

Soffocate le fiamme che hanno devastato il litorale di Quartu Sant’Elena, il giorno dopo si accendono le polemiche sulle operazioni di spegnimento che hanno visto per ore impegnati Protezione Civile, Vigili del fuoco e Corpo Forestale.

Nel mirino in particolare è finito il sistema antincendio che dovrebbe garantire l’afflusso di acqua nel Parco di Molentargius proprio in caso di roghi. La rete di idranti sparsi su tutta l’area compresa tra spiaggia e stagni non sembra infatti perfettamente funzionante. Molte bocchette sono semi coperte dalla vegetazione a bordo strada e tante altre collocate in via Fiume, secondo la denuncia del sito ReportSardegna24, sarebbero state fuori uso durante l’intervento degli operatori, contribuendo quindi a rendere più lenta la battaglia vinta contro il fuoco.

