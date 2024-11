idolo, un punto a selargius 

Selargius 1

Idolo 1

Selargius (4-4-2) : Cambarau; Bandinu, Salis, Capelli, Porta; Maglione (46’ st Brai), Mainas (35’ st Casciello), Lepore, Felleca; Pisano, F. Argiolas (31’ st Mattana). In panchina Murtas, Pancotto, M. Argiolas, Porcu, Paulis, Sanfilippo. Allenatore Giordano.

Idolo (4-2-3-1) : Salis; Stochino, Murru (39’ st Doa), Ferreli, Nicol; Prieto, Taccori (17’ st Pisu); Manca, Piras (11’ st Carboni), Jammeh (40’ st Mancosu); Usai. In panchina Demurtas, Arra, Muceli. Allenatore Podda.

Arbitro : Fonnesu di Sassari.

Reti : nel primo tempo 31’ Mainas, nella ripresa 23’ Pisu.

Note : espulso Podda; ammoniti Lepore, Salis, Nicol, Ferreli. Recupero 3’ pt-5’ st.

SELARGIUS. Lo scontro diretto fra Selargius e Idolo finisce in parità, con le due squadre che rimangono appaiate in classifica. Primo tempo equilibrato, al 15’ prima chance di rilievo con una parata di Salis su tiro di Felleca. Il Selargius va avanti alla mezz’ora: tiro di Maglione respinto dal portiere ospite, su Fabio Argiolas è un difensore a opporsi ma Mainas al terzo tentativo fa centro.

Nella ripresa, al 5’, tiro-cross di Nicol e Cambarau fa una bella parata. Pisano e Felleca non riescono a concretizzare le rispettive occasioni per il raddoppio e poco più tardi (23’) l’Idolo pareggia: è Pisu, in campo da sei minuti, a colpire di testa su una rimessa laterale battuta dalla destra e spizzata dalla difesa di casa. Nel quarto dei cinque minuti di recupero l’Idolo (il cui tecnico Podda è stato espulso, complice un fraintendimento con il vice del Selargius Fercia a sua volta mandato fuori) ha anche la palla buona per vincere la partita, ma sullo stacco di testa di Prieto è provvidenziale Cambarau con una parata decisiva. (r. sp.)

