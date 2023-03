Idolo senza freni Ora la vetta è a -1 

Idolo (4-3-2-1) : C. Marongiu, V. Stochino, Dessolis, Ghebe, Doa; Usai (17’ st Staffa, 28’ st Melis), Jammeh, Loddo; Pili, Cocco (45’ st G. Stochino); Sylla (28’ st Lotto). In panchina Loi, Piras, Mancosu, Muceli, Mereu. Allenatore Ladu.

Fonni 1

Idolo 3

Fonni (4-4-2) : Ruiu, Murrocu, Poddie, Lai (25’ pt Mele), E. Patteri; Sini, N. Tolu (17’ st Noli), Elias (32’ st Sorighe), M. Patteri; Nonne (43’ st T. Mattu), R. Biscu (9’ st N. Biscu). In panchina Catta, S. Mattu, Mocci, Cadeddu. Allenatore Veglia.

Arbitro : Sanna di Oristano.

Reti : nel primo tempo 8’ V. Stochino, 21’ Cocco; nella ripresa 6’ N. Tolu, 47’ Loddo.

Note : recupero 2’ pt-7’ st; spettatori 250.

Fonni. L’Idolo sbanca il Peppino Mulas di Fonni e s’incolla al Barisardo. La squadra di Luigi Ladu, al 14esimo risultato utile consecutivo, vince 3-1 e, in attesa del risultato della capolista oggi di scena in casa della Paulese, si porta a -1 dalla vetta.

La partita

Subito in vantaggio gli ospiti. A segnare (8’) è Vincenzo Stochino sulla ribattuta di Ruiu. Il raddoppio lo firma Cocco. L’ex Tortolì, servito da Jammeh, si beve Ruiu e deposita la palla in rete. I padroni di casa reagiscono al doppio svantaggio e, in apertura di ripresa, accorciano le distanze con Nicola Tolu. Un cross dall’esterno taglia in due la difesa ospite e il capitano batte Christian Marongiu. Il Fonni insiste e sfiora più volte il pari. L’Idolo accarezza il terzo gol ma il colpo di testa di Pili s’infrange sul palo.

Gara chiusa

Il tris, però, arriva nel recupero grazie a Loddo (per lui è il primo gol con l’Idolo) che aggancia una sventagliata di Pili, dribbla Ruiu e mette i tre punti in cassaforte.

