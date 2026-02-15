Idolo e Isili a valanga, Decimoputzu e Sadali si arrendono 

Idolo 5

Decimoputzu 1

Idolo : Demurtas, V. Stochino, P. Usai, A. Usai, Wugner, Arra (84’ G. Piras), S. Cannas (88’ Pisano), Podda, Timpanaro (77’ Serdino), N. Cannas (88’ Muceli), Barrionuevo (82’ T. Usai). Allenatore Guerriero.

Decimoputzu : Ena, Pisano, Mura, Mameli, Ruggiero, Mattana, Piras, Cao, Mocci, Cossu, Perinozzi. Allenatore Montis.

Arbitro : Baldin di Olbia.

Reti : 13’ e 72’ Timpanaro, 30’ Podda, 50’ Ruggiero, 70’ e 85’ N. Cannas.

Un Idolo così, quest’anno, non si era mai visto. Ne rifila cinque al Decimoputzu e respira in una classifica che fa ancora paura. Il rotondo successo nel recupero consente agli uomini di Marcello Guerriero di allungare (+4) sulla Bariese, terzultima, e avvicinare il Sestu (-1), che oggi sarebbe salvo. Al San Paolo di Cardedu (lo Sturrusè è indisponibile dopo la tempesta di vento dei giorni scorsi) segnano Timpanaro e Nicolò Cannas (doppietta per entrambi) e Podda per l’Idolo, Ruggiero per gli ospiti. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA