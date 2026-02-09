Identità e sport salvano la corsa 

Solitamente fra via Duomo e via Tirso si vivono emozioni forti a suon di stelle e spericolate acrobazie. Questa volta, è proprio dai percorsi che arriva il pass per la Sartiglia, secondo la tradizione e senza caschetti. Il riconoscimento dei percorsi da parte dell’Asi (Associazioni sportive sociali italiane, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni) consente di uscire dal raggio d’azione del decreto Abodi, scongiurando il rischio per i cavalieri di dover indossare dispositivi di protezione. L’iter si è già messo in moto, ieri se ne è discusso anche durante un vertice in prefettura ma i dettagli tecnici saranno definiti giovedì in attesa del collaudo finale della pista, previsto sabato.

La svolta

Dopo settimane di incertezza e tentativi vari per cercare di salvaguardare la ritualità della Sartiglia, è arrivata la soluzione. È bastata l’affiliazione della Fondazione Oristano all’Asi per sfuggire al Dpcm che al comma 2 dell’articolo 2 esclude dalla sua rete «le manifestazioni con cavalli che si svolgono in impianti autorizzati dal Ministero, dalla Fise o da un ente di promozione sportiva». L’Asi si occupa di eventi sportivi non agonistici ma anche di terzo settore in cui sono compresi anche cultura e tradizione. «Ed è così che è rientrata la Sartiglia» spiega Corrado Pani, componente della giunta nazionale Asi. Ma questo era solo il primo passaggio. Il secondo era l’autorizzazione della pista. «Il settore Equitazione ha riconosciuto il percorso come sicuro in base agli standard del nostro ente che, non occupandosi di attività agonistiche, risponde a norme meno rigide rispetto a quelle di una Federazione anche se sempre in base a protocolli approvati dal Coni» aggiunge. Il percorso Sartiglia è diventato quindi «un percorso Asi, inserito nel circuito dei nostri eventi. Adesso anche i cavalieri si dovranno tesserare con noi».

Il vertice

Una strada a cui guardano anche altre corse a cavallo, a iniziare da Sa Carrela ‘e nanti di Santu Lussurgiu.

Ieri la questione è finita sul tavolo del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Salvatore Angieri. Il sindaco Massimiliano Sanna e i rappresentanti dell’Asi hanno illustrato la procedura avviata per l’autorizzazione del percorso. Adesso devono essere definiti i dettagli, appuntamento a giovedì mentre sabato si terranno l’ultimo sopralluogo e il collaudo del percorso da parte della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, infine il via libera finale alla manifestazione con un’autorizzazione firmata da un dirigente comunale.

Un lungo iter prima della festa più attesa dagli oristanesi. Domenica e martedì protagonisti saranno solo i due Componidori, i cavalieri e i gremi dei Contadini e dei Falegnami. Preparativi a pieno ritmo e per la giostra di domenica si registra già il tutto esaurito sulle tribune. L’effetto Sartiglia è iniziato.

