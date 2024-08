Identità e devozione A Guasila la sfida tra i migliori fantini 

Il montepremi è di quelli che fanno gola: 13mila euro per convincere i migliori fantini e le più prestigiose scuderie della Sardegna (attesi arrivi anche dal nord Italia) a trascorrere il pomeriggio di Ferragosto nell’ippodromo di Guasila e contendersi la vittoria della prestigiosa corsa dedicata alla patrona Vergine Assunta. Oltre al premio in denaro il vincitore conquisterà il drappo in oro zecchino, simbolo della manifestazione.

Quella in programma domani è l’edizione numero 37 del Palio di Santa Maria organizzato dall’associazione Ippica Guasilese in collaborazione con Comune, Unione Comuni Trexenta e Regione. Il club ippico quest’anno ha voluto fare le cose in grande, mettendo in palio – è il caso di dirlo – 5mila euro per il vincitore, 2mila per il secondo classificato, rispettivamente 1000 e 500 per il terzo e il quarto. La somma che resta è destinata al Palio dei vicinati (la gara con protagonisti gli storici rioni del paese): 3mila euro per il primo, 1000 per il secondo, 500 per il terzo. Il Palio di Santa Maria è l’appuntamento clou della festa in onore dell’Assunta. La festa patronale come ogni anno mette insieme tradizione e devozione: oggi all’alba appuntamento con la Caccia alla giovenca in località Pardu, alle 18,30 messa e processione, alle 22,30 concerto dei Dilliriana. Domani sera, alle 22.30, il concerto di Fausto Leali.

