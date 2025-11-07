Identità e cultura, nuove frontiere 

Anno da record per Magie d’inverno, manifestazione organizzata dall’associazione Rosas 1945 che per l’undicesima edizione omaggia la tradizione, l’innovazione e la scrittrice Grazia Deledda in vista del centenario dalla designazione del premio Nobel nel 2026. Tanti eventi culturali e scientifici, 180 espositori e oltre 53 brand della orologeria e gioielleria di lusso. Ieri l’anteprima al Man con la consegna del premio Montblanc al medico Antonio Onorato Succu e all’infermiera Ortensia Goddi. In apertura l’intervento della ministra per le Riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati che ha definito la manifestazione «un importante momento di incontro e di cultura, un appuntamento che valorizza le intelligenze locali, le sinergie del territorio e quella profonda identità sarda fatta di tradizione, creatività e orgoglio». E ha parlato di Grazia Deledda come «una scrittrice che con la forza della parola seppe trasformare la realtà della sua terra in letteratura universale, rendendo la fatica, la dignità e la fierezza dei nuoresi archetipi dell’umanità intera».

Il programma

Oggi alle 9 in via Lamarmora “Carrela in Barbagia”, gara di auto d’epoca con tappa nelle cantine del Consorzio dei vini Cannonau. Alle 15 taglio del nastro al Centro polifunzionale, ristrutturato per l’occasione dalla famiglia Rosas, e l’inaugurazione della mostra “Siamo canne al vento” di Vanno Rocca in omaggio alla Deledda. Alle 16.15 monologo emozionale di Gianluca Medas, seguito da “L’uomo quantico. Prospettive e frontiere dell’intelligenza artificiale” con Derrick de Kerckhove, Maria Pia Rossignaud, Cosimo Accoto, Ettore Sequi e introduzione di Franco Siddi e Lorenzo Paolini. Alle 18 “Einstein Telescope: a che punto siamo?” con Alessandro Cardini, Andrea Contu, Monique Bossi, Matteo Serra. Alle 21.30 serata al teatro Eliseo con “Una storia di coraggio e passione” di Massimiliano Sechi, poi la consegna del premio Salvini gioielli e “Stasera con Uccio” con Uccio De Santis e Miriana Trevisan. «Le dimensioni del successo che questa edizione può già dire di aver raccolto ci rafforzano nell’intenzione di fare dell’evento, come sempre, una cartina di tornasole dei valori di partecipazione, comunità e modernità in cui crediamo e nei quali la Sardegna sa distinguersi come pochi altri», dicono Fabio e Marco Rosas. Domani alle 9.30 apertura espositiva al Centro polifunzionale, alle 10 il convegno “Intelligenza artificiale e università” con Fabrizio Pilo, Alessio Tola e Stefano Ferri. Un’ora dopo “Nuove tecnologie applicate ai beni culturali” con Sergio Bellini, Roberto Carraro e Mirco Cossutta. Alle 12 il saggio “Governare le fragilità” di Roberto Garofoli e Bernardo Giorgio Mattarella: a dialogare con loro Giuseppe Deiana. Alle 15.30 premiazione di Carrela in Barbagia e presentazione del best seller “La levatrice” di Bibbiana Cau con Stefano Ferri e Luciano Piras. Infine, il libro “Il cavaliere indomito” di Gianluca Medas e reading teatrale “Viaggio in Sardegna” di Silvano Vargiu, Simone Pistis e Francesca Nieddu.

RIPRODUZIONE RISERVATA